"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Personenstandsrecht:

"... Dass niemand wegen seines Geschlechts diskriminiert werden darf, setzt Geschlechter voraus; wie auch, in der Sprache des Grundgesetzes, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft und Glauben. Die menschliche Ordnung verteilt Etiketten, aber sie findet auch eine natürliche Ordnung vor. Hier gibt es Unterschiede, die freilich in einem Rechtsstaat niemals eine sachfremde Ungleichbehandlung rechtfertigen können. Vor dem Recht sind alle gleich, aber jeder ist einzigartig. ... Doch selbst wenn künftig auf jedwede Geschlechtsangabe verzichtet würde - daran, dass es Männer und Frauen gibt, dass diese unterschiedlich sind und nur so ... neues Leben hervorbringen können, kommt kein Gesetzgeber und kein Verfassungsgericht vorbei. Die Einzigartigkeit dieser Verbindung ist schon rechtlich eingeebnet - geleugnet werden kann sie nicht."/DP/jha

AXC0006 2018-08-16/05:35