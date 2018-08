Effiziente Wartung beginnt noch vor dem Verpackungsprozess. Aber was gehört alles zu einer solchen proaktiven Wartungsroutine? Sie beginnt damit, sicherzustellen, dass der Schmelzklebstoff immer in geschlossenen Behältern gelagert wird. Das verhindert eine Verunreinigung des Klebstoffs, beispielsweise durch Staub, Kartonfasern oder Wasser. Und auch wenn diese Partikel beim Blick in den Klebstoffbehälter nicht sichtbar sind, können sie nicht einfach ignoriert werden: Solche Partikel können nämlich dann zum Problem werden, wenn der Klebstoff aufgeschmolzen wird und anschließend durch Schlauch und Düse gepumpt wird.

Bei einer manuellen Befüllung des Schmelzbeckens sollte zudem immer eine saubere Schöpfkelle aus Metall oder Kunststoff verwendet werden. Verschütteter Klebstoff sollte niemals in die Behälter oder das Schmelzbecken zurückgefüllt werden. Auch hier besteht sonst ein hohes Risiko der Verunreinigung.

Beste Verklebungen erzielt man übrigens, wenn das Schmelzbecken nicht randvoll befüllt wird, dafür aber regelmäßig kleinere Mengen nachdosiert werden. Größere Temperaturschwankungen können so vermieden werden und der Schmelzklebstoff behält seine Klebkraft. Tanküberfüllungen sind ebenfalls zu vermeiden.

Wenn feststeht, dass die Produktion für mehr als vier Stunden unterbrochen wird, sollte die Anlage auf Stand-by geschaltet werden. So wird ein Abbau des Hotmelts verhindert und sichergestellt, dass das Heißleimgerät bei Bedarf wieder betriebsbereit ist. Im Falle einer Unterbrechung von mehr als 72 Stunden sollte das Heißleimgerät komplett abgeschaltet werden. Und zuletzt: Eine Kontrolle des Auftragsgewichtes, der Position der Heißleimraupe, des Düsenabstandes zum Substrat und des Drucks minimiert das Risiko von Heißleimüberträgen auf Teile der Verpackungsanlage.

