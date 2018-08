neue verpackung: Herr Dr. König, auf der vergangenen Achema vor drei Jahren sprach ich mit Ihrem Vorstandskollegen Uwe Harbauer. Der kündigte damals an, dass Bosch auf der nächsten - also dieser - Achema einige der "weißen Flecken" in Sachen Linienkompetenz gefüllt haben werde. Was hat sich seitdem getan? Dr. Stefan König: Drei Jahre sind ja eine verdammt lange Zeit, in der sich bei Bosch natürlich sehr viel getan hat. Darum ist es an dieser Stelle sicherlich sinnvoll, erst einmal zu unterscheiden zwischen unserer Liquid World und der Solid World. In der Solid World haben wir bereits auf der Interpack vor einem Jahr mit der Xelum-Plattform das Thema kontinuierliche Fertigung in den Fokus gerückt. Handelte es sich damals um eine Anlage für den Produktionsmaßstab, so präsentieren wir in diesem Jahr die R-&-D-Variante, um die Skalierbarkeit des Systems zu zeigen. Denn die hier auf der Messe anzutreffenden Unternehmen starten in aller Regel mit kleineren Versuchsanlagen, die es später auf einen groß- oder zumindest höhervolumigen Produktionsmaßstab zu skalieren gilt. Zum anderen stellen wir hier in Frankfurt unsere neue Kapselfüllanlage für Containmentanwendungen bis OEB 5 vor.

In der Liquid World konnten wir mit unserer Gefriertrocknungsanlage einen wichtigen Bereich nun erstmals mit einer Eigenentwicklung besetzen. Wobei wir unseren Kunden aus der Pharmaindustrie hier auf der Messe zunächst einen Small-batch-Trockner zeigen. Grundsätzlich ist es aber nicht unser Ziel, in diesem speziellen Technologiebereich künftig das komplette Spektrum anzubieten, weshalb wir hier jetzt und auch künftig Modelle von Fremdunternehmen anbieten werden. Aber wichtig war es uns, den Einstieg in diese wichtige und hochkomplexe Technologie zu wagen; und dies vor allem im Liniengeschäft im Small-batch-Bereich - zusammen mit unseren Füll- und Verschließlösungen.

Eine weitere spannende Entwicklung, die wir in der Liquid World präsentieren, gibt es im Bereich Abfüllung: Hier zeigen wir eine Linie, die wir gemeinsam mit unserem Kunden GSK entwickelt haben, und in der Roboter zum Einsatz kommen. Diese ist natürlich sehr kundenspezifisch, aber eine gute Grundlage, um mit anderen Unternehmen in die Diskussion zu kommen. Denn hier handelt es sich um ein Zukunftsthema, für das es noch keine Lösungen aus der Schublade gibt, sondern für das wir mit der Anwenderindustrie gerade erste Konzepte erarbeiten.

Außerdem haben wir uns in den vergangenen drei Jahren beim Thema Inspektionssysteme weiterentwickelt und zeigen nun erstmals das Thema Kombinationsprüfungen. Das heißt, wir bieten unseren Kunden nun beispielsweise Vision Control und Dichtigkeitsprüfung auf einer Linie an. Außerdem sind wir jetzt in der Lage, die Laserspektroskopie auf einer Produktionsanlage zu installieren und damit den Sauerstoffgehalt zu überprüfen.

Sie sehen also: In den vergangenen drei Jahren konnten wir einige wesentliche Lücken schließen.

neue verpackung: Nun sind ja die beiden Beispiele der Bereiche Gefriertrocknung und Robotik aus dem hochregulierten Pharma-Bereich. Positionieren Sie sich bewusst in dieser Art, dass Sie die High-End-Lösungen direkt von Bosch anbieten und für einfachere Aufgaben Lösungen von Fremdunternehmen anbieten? Dr. Stefan König: Als Bosch Packaging Technology wollen wir unseren ...

