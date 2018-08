Düsseldorf (ots) - Der ehemalige Bundestrainer Heiner Brand (66) betont in der Debatte um die TV-Rechte, wie wichtig eine Übertragung der Heim-WM 2019 für den Handball ist. "Es wäre sehr bitter, wenn die WM-Spiele nicht auf frei empfangbaren Sendern gezeigt würden", sagte Brand der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Wir haben es bei der WM 2007 gesehen, da war die Begeisterung im Land riesengroß, und wir hatten sensationelle Quoten." Brand beklagte zudem die Abhängigkeit des Sports von Rechteagenturen. "Die Übertragungsrechte werden vergeben, und dann ist man abhängig von den Anbietern. Das war im Handball zuletzt bei der WM 2015 in Katar und bei der WM 2017 in Frankreich auch der Fall." Brand sagte weiter, die deutsche Nationalmannschaft sei ein "Garant für gute Einschaltquoten".



Heiner Brand ist Botschafter der WM 2019. Er war von 1997 bis 2011 Bundestrainer der Deutschen Herren-Nationalmannschaft und holte als einziger Handballer als Spieler (1978) und Trainer (2007) den Weltmeistertitel.



