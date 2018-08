Fast jeder hält sich für einen netten Kollegen. Aber stimmt das? Und ist Nettsein das gleiche wie Kooperationsbereitschaft? Zwei Berater haben ein System entwickelt, das den wahren Grad an Kooperation misst.

Dass Unternehmen mehr Erfolg haben, wenn dort ein angenehmes Klima herrscht, Mitarbeiter miteinander kooperieren und Fehler verziehen werden, ist eigentlich keine neue Weisheit. Der Weg dorthin ist allerdings für viele Firmen beschwerlicher als gedacht - auch weil es allzu leicht zu Selbsttäuschungen kommt: Wir kooperieren doch schon, wir haben doch eine Fehlerkultur, heißt es dann.

So ging es auch Dorette König, Geschäftsführerin beim ADAC Berlin-Brandenburg. Die Situation vor 2016 sei gar nicht einmal als extrem problematisch wahrgenommen worden. Trotzdem wollte sie etwas verändern, mehr Dynamik und Miteinander im Führungsteam implementieren. Wo aber das Problem zu packen war, war den Beteiligten - König sowie einer Handvoll Abteilungsleitern und dem Vorstand - damals unklar. "Unser Team ist von der Altersstruktur gut gemischt. Jeder kam mit unterschiedlichen Erfahrungen zu uns. Aus diesem Grundhatten nicht alle dasselbe Verständnis von Kooperationskultur. Zunächst ging es also darum, bei allen ein Verständnis dafür zu erreichen, dass wir durch Kooperation gemeinsam erfolgreicher sind als durch reinen Wettbewerb", weiß sie heute.

Der Startschuss für eine tiefgreifende Veränderung kam mit einer Reziprozitätsanalyse, die König bei einer Unternehmensberatung in Auftrag gab. Dabei wird mit einem mathematischen Verfahren gemessen, welchen Grad an Kooperationsverhalten Menschen in einem Team oder auch in einem ganzen Unternehmen an den Tag legen. Thomas Kottmann und Kurt Smit haben hierfür ein System entwickelt, das auf der Kooperationstheorie des amerikanischen Psychologen Adam Grant beruht, wonach mehr Zusammenarbeit zu mehr Erfolg führt.

Kottmann und Smit nennen den Prozess, den sie anstoßen wollen, "Transkooption": In mehreren Stufen führt der Weg Unternehmen von der Bestandsaufnahme über ein Konzept bis hin zur Umsetzung und Transformation in eine neue Unternehmenskultur. Dabei werden vier Typen mit verschiedenen Verhaltensstrategien definiert: Nehmer, selbstlose Geber, fremdbezogene Geber und Tauscher. Nehmer sind in klassisch aufgestellten Unternehmen besonders häufig zu finden. Ihr Kooperationsverhalten basiert auf der Annahme, dass Kollegen Wettbewerber sind. Folglich hält sich die Hilfsbereitschaft und der Wille zum Austausch in engen Grenzen oder findet gar nicht statt.

Als Idealtyp gilt der fremdbezogene Geber, während der selbstlose Geber immer Gefahr läuft, ausgenutzt zu werden. "Der fremdbezogene Geber ist kooperativ, richtet sein Verhalten aber nach dem anderen aus. Wenn der andere sich als Nehmer entpuppt, stellt der fremdbezogene Geber auch seine Hilfeleistung ein", erklärt Thomas Kottmann. Der Tauscher ist dem fremdbezogenen Geber ähnlich, pocht aber mehr auf die Gegenleistung als der andere, der lediglich auf seine Interessen achtet und ansonsten gerne hilft.

