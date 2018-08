Die kanadische Granite Oil Corp. (ISIN: CA38742A1003, TSE: GXO) wird für den Monat August 2018 eine Dividende in Höhe von 0,023 kanadischen Dollar (CAD) ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 14. September 2018 (Record date: 31. August 2018). Granite Oil ist eine kanadische Ölgesellschaft mit Firmensitz in Calgary, Alberta. Das Unternehmen ist im Mai 2015 gegründet worden. Im Fiskaljahr 2017 erzielte Granite Oil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...