CT: Warum ist Rückverfolgbarkeit auch für Dichtungsmaterialien ein wichtiges Kriterium? Axmann: Rückverfolgbarkeit ist immer dann von großer Bedeutung, wenn in einer Anwendung hohe Folgeschadensrisiken drohen. Das kennen wir aus der Pharmabranche, aber auch zum Beispiel aus dem Automotive-Bereich und der Luftfahrt. Für Dichtungen gibt es mitunter Anforderungen an die Kennzeichnung, etwa bei Gasanwendungen nach DIN 30690, die wohl auch sehr stark durch den Wunsch der Rückverfolgbarkeit geprägt sind.

CT: Was war der Hintergrund für die Entwicklung dieses Dichtungsmaterials? Axmann: Bislang hat es bei Dichtungsmaterialien keine Möglichkeit gegeben, den Werkstoff selbst zu erkennen; und zwar unabhängig davon, ob er neu, gealtert oder schon in Benutzung ist, oder in welchem Stadium der Bearbeitung er sich befindet, also ob als Platte, Rolle, Dichtung oder Stanzrest. Im Rahmen der Entwicklung von Novapress 880 wollten wir also einen Werkstoff schaffen, der, unabhängig von Alter, thermischer Belastung und Umwelteinwirkung, hinsichtlich Werkstoffbezeichnung, Produktionslot und Produktionsdatum "lesbar" ist. Das zweite und gleichwertige Entwicklungsziel bestand darin, einen Faserweichstoff mit exzellenter Leckageperformance zu schaffen, der die normativen Anforderungen der TA Luft und der VDI-Richtlinie 2290 extrem zuverlässig und problemlos realisierbar erfüllt.

