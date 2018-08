NVIDIA & Walmart: Diese Zahlen könnten Sie erwarten

Am Donnerstag wird es in Sachen US-Quartalsberichte richtig interessant. Vorbörslich legt der weltgrößte Einzelhändler Walmart (WKN: 860853 / ISIN: US9311421039) seine Bilanz vor, während am Abend der Börsenüberflieger NVIDIA (WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040) folgt. Der Spezialist für Grafikkartenchips profitierte zuletzt von guten Geschäften im Bereich Videospiele, dem Trend hin zum autonomen Fahren, der wachsenden Bedeutung großer Datenzentren, aber auch vom Boom bei den Kryptowährungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...