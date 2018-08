Bei dem Werkzeugmaschinenbauer lief es im ersten Semester sehr ansprechend. Der Umsatz konnte um 27 % auf 104 Mio. Franken gesteigert werden. Bei den Aufträgen ergab sich ein Plus um 25 % und letztlich eine Verdreifachung des operativen Ergebnisses auf 5,5 Mio. Franken. In der gleichen Höhe fiel letztlich auch der Reingewinn aus, nachdem man im Vorjahreszeitraum nur einen Gewinn von 0,3 Mio. Franken erreicht hatte. Wie gehabt sind allerdings für die Perspektiven natürlich die weiteren Einschätzungen für das Geschäftsjahr entscheidend. So gibt sich Tornos grundsätzlich optimistisch, hält sich aber bis auf den Hinweis, Ebit und Reingewinn verbessern zu können, eher bedeckt, was nachzuvollziehen ist. Denn einerseits wirken auch hier die neuen geopolitischen Unsicherheiten. Zum anderen hat die starke Nachfragesituation zu Kapazitätsengpässen geführt, die erst einmal gelöst werden müssen. Dies ist auch ein Grund dafür, warum die Aktie in letzter Zeit eher seitwärts tendierte. Wobei dies natürlich auch unter dem Aspekt Stabilisierung nach der vorangegangenen Korrektur gesehen werden muss. Mit den neuen Zahlen im Hintergrund und der deutlich positiven Marktreaktion bestehen hier allerdings gute Chancen, dass sich die Aktie aus ihrem Seitwärtstrend in kürzerer Frist befreien kann. Wir würden an dieser Stelle zu einer Anfangsposition ab 12 Franken raten. Eine weitere Aufstockung folgt dann oberhalb von 13 Franken.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 33 vom 15.8.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info