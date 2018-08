Am Donnerstag dürfte der Dax vorerst auf der Stelle treten. Anleger halten sich zurück, denn der Konfrontationskurs der USA schürt Befürchtungen über einen globalen Flächenbrand.

Sorgen vor einer Ausweitung der Türkei-Krise haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder tief ins Minus gedrückt. Der Konfrontationskurs der USA schürt an den Börsen Befürchtungen über einen globalen Flächenbrand. Anleger weltweit agierten daher vorsichtig. Am Mittwoch schloss der Index in Frankfurt bei 12.163 Punkten, 1,58 Prozent im Minus.

Am Donnerstag dürfte der Dax vorerst auf der Stelle treten. Der deutsche Leitindex notierte vorbörslich bei 12.218 Punkten.

1 - Vorgabe aus den USA

Der starke Dollar, die Währungskrise in der Türkei und die Handelskonflikte der USA haben am Mittwoch auch die Stimmung an der Wall Street belastet. Der Dow Jones schloss gut 0,5 Prozent schwächer bei 25.162 Punkten. Der S&P500-Index verlor knapp 0,8 Prozent auf 2818 Zähler, der Index der Technologie-Börse Nasdaq gab gut 1,2 Prozent auf 7774 Stellen nach.

2 - Handel in Asien

Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreits zwischen den USA und China hat die Börsen in Japan am Donnerstag angetrieben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Vormittag (Ortszeit) 0,1 Prozent höher bei 22.234 Punkten. Im frühen Handel war er zunächst bis auf 21.871 Stellen gesunken. Dann aber erklärte die chinesische Regierung, noch im August werde eine Delegation zu Gesprächen über den Handelsstreit in die USA fliegen.

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab ein Prozent ...

