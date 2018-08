TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den südostasiatischen Börsen geht es am Donnerstag volatil zur Sache. Zunächst sorgen schwache Vorgaben der Wall Street sowie ebenso schwache Geschäftszahlen des Technologiegiganten Tencent für deutliche Abgaben, doch aufkeimende Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China bescheren den Aktienmärkten eine deutliche Erholung.

Einige Börsen wie die in Tokio schaffen sogar den zwischenzeitlichen Sprung ins Plus. Doch im späten Geschäft verfliegt die Euphorie etwas, die Kurse drehen wieder nach Süden ab - halten sich aber weiter klar über den Tagestiefs.

An den Börsen machen Berichte die Runde, wonach Vertreter der USA und Chinas sich zu neuen Handelsgesprächen treffen wollten. China werde Ende August Vize-Handelsminister Wang Shouwen für neue Gespräche in die USA entsenden, teilte das Handelsministerium in Peking mit. Der Besuch erfolge auf Einladung der USA.

"Viele Marktteilnehmer hoffen, dass sie sich die Hände schütteln hinter verschlossenen Türen, um eine Verschlechterung der Situation zu verhindern", sagt Marktstratege Michiyoshi Kato von der Mizuho Bank.

Entspannungssignale belasten Yen

Mit den Entspannungssignalen geht der Yen auf Talfahrt, denn die Attraktivität der japanischen Währung als Fluchthafen sinkt. Der US-Dollar steigt bis auf 110,93 Yen nach einem Tagestief bei 110,46. Aktuell wird der Greenback mit 110,78 Yen bezahlt.

Die fallenden Yen-Kurse stützen die Börse in Tokio, die zwischenzeitlich rund 1 Prozent im Minus lag. Nach einem kurzen Ausflug ins Plus notiert der Nikkei-225 nun aber wieder 0,2 Prozent niedriger bei 22.171 Punkten.

Zweites großes Thema in Asien ist einmal mehr Tencent. Der in Hongkong schwer gewichtete Technologiewert setzt seine Talfahrt unvermindert fort und büßt weitere 2,9 Prozent ein.

Tencent überzeugt nicht

Das chinesische Unternehmen ist im zweiten Quartal nicht so stark gewachsen wie erhofft. Auch beim Gewinn blieb es hinter den Erwartungen zurück. Zudem hat Tencent, einer der wertvollsten asiatischen Technologiekonzerne, mit regulatorischen Hürden im Wachstumsgeschäft mit Videospielen zu kämpfen.

Die Daiwa-Analysten senken ihr Kursziel um 18,4 Prozent, halten an ihrer Kaufempfehlung aber fest. Die Schwierigkeiten in der Videospielesparte dürften temporärer Natur sein, hoffen die Experten.

Der Leitindex HSI in Hongkong verliert 0,6 Prozent. Im chinesischen Kernland zeigt sich der Schanghai-Composite von den Hoffnungen im Handelsstreit nicht sonderlich beeindruckt, der Index sinkt um 0,9 Prozent, nachdem er im Verlauf auf den niedrigsten Stand seit zweieinhalb Jahren gefallen ist.

Nach der Feiertagespause am Vortag gibt auch der Kospi im südkoreanischen Seoul mit 1,0 Prozent etwas deutlicher nach. Hier wird die Schwäche des Technologiesektors des Vortages nachgeholt, Samsung Electronics und SK Hynix verbilligen sich um 1,5 bzw. 1,4 Prozent.

In Sydney zeigt sich der S&P/ASX-200 knapp behauptet. In Australien ist im Juli die Beschäftigung erstmals seit Februar gesunken. Volkswirte sprechen von keinem guten Zeichen für die Konjunktur. Die Arbeitslosigkeit klettert auf das Niveau von November 2012. Der australische Dollar legt dennoch zu, was im Handel allerdings mit den China-Schlagzeilen erklärt wird.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.317,50 -0,18% +4,16% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.165,08 -0,18% -2,64% 08:00 Kospi (Seoul) 2.238,49 -0,90% -9,28% 08:00 Schanghai-Comp. 2.699,60 -0,87% -18,39% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.155,66 -0,61% -6,92% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.217,48 -0,51% -4,45% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.777,68 -0,46% -0,60% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi.,10:13h % YTD EUR/USD 1,1388 +0,4% 1,1345 1,1322 -5,2% EUR/JPY 126,19 +0,5% 125,60 125,96 -6,7% EUR/GBP 0,8950 +0,1% 0,8938 0,8908 +0,7% GBP/USD 1,2722 +0,2% 1,2696 1,2710 -5,9% USD/JPY 110,84 +0,1% 110,70 111,25 -1,6% USD/KRW 1128,15 -0,8% 1137,10 1132,82 +5,7% USD/CNY 6,8985 -0,5% 6,9348 6,9070 +6,0% USD/CNH 6,8868 -0,8% 6,9435 6,9186 +5,7% USD/HKD 7,8497 0% 7,8497 7,8500 +0,5% AUD/USD 0,7273 +0,5% 0,7238 0,7223 -7,0% NZD/USD 0,6587 +0,3% 0,6564 0,6550 -7,2% Bitcoin BTC/USD 6.328,97 -1,4% 6.420,73 6.439,10 -53,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,09 65,01 +0,1% 0,08 +10,2% Brent/ICE 71,04 70,76 +0,4% 0,28 +10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.174,45 1.174,88 -0,0% -0,43 -9,9% Silber (Spot) 14,53 14,44 +0,6% +0,08 -14,2% Platin (Spot) 774,95 769,00 +0,8% +5,95 -16,6% Kupfer-Future 2,59 2,56 +1,3% +0,03 -22,3% ===

