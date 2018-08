DJ PTA-News: Wienerberger AG: Wienerberger im 1. Halbjahr 2018 auf Wachstumskurs - Starke operative Performance und Steigerung der ProfitabilitätUnternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta006/16.08.2018/07:30) - Umsatzanstieg um 5 % auf 1.606,9 Mio. Eur - Bereinigtes EBITDA plus 18 % auf 214,2 Mio. Eur - Nettoergebnis: plus 28 % auf 53,2 Mio. Eur



Ausblick 2018 und Strategie: - Zielsetzung eines bereinigten EBITDA zwischen 450 und 470 Mio. Eur bestätigt - Investvolumen für Wachstum weiterhin bei 200 Mio. Eur für 2018 - 150 Mio. Eur durch Verwertung von operativen und nicht betriebsnotwendigen Unternehmensteilen bis 2020 angestrebt - Operational Excellence Ziel deutlich von 45 Mio. Eur auf 120 Mio. Eur bis 2020 angehoben



Die Wienerberger AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2018 eine sehr starke operative Entwicklung.



Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch: "Die Entwicklung der Wienerberger Gruppe in den ersten sechs Monaten 2018 war äußerst zufriedenstellend. Unser eingeschlagener Wachstumskurs gewinnt deutlich an Dynamik. Wir haben die Profitabilität gesteigert und deutliches organisches Ergebniswachstum in allen Divisionen realisiert. Das bestätigt unsere Strategie: Wir werden daher auch weiterhin Wachstumsinvestitionen durchführen, die Optimierung unseres Portfolios vorantreiben und Maßnahmen zur Steigerung unserer Effizienz umsetzen. Konkret wollen wir bis 2020 EBITDA-Verbesserungspotenziale von bis zu 120 Mio. Eur im Vergleich zu 2017 realisieren. Wir haben also eine Intensivierung all unserer Optimierungsmaßnahmen vorgesehen und unsere bisherige Zielsetzung deutlich von 45 Mio. Eur auf 120 Mio. Eur angehoben."



Wienerberger konnte im zweiten Quartal 2018 die sehr gute Entwicklung des ersten Quartals dynamisch fortsetzen. In den Monaten April bis Juni stieg der Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 7 % auf 931,5 Mio. Eur und das EBITDA ebenso um 7 % auf 154,8 Mio. Eur. Damit erzielte Wienerberger im gesamten ersten Halbjahr trotz ungünstiger Währungseffekte einen Konzernumsatz von 1.606,9 Mio. Eur und ein Plus von 5 %. Das organische EBITDA (exklusive Einmalkosten und -erträge) stieg um 18 % auf 214,2 Mio. Eur. Das Nettoergebnis verbesserte sich trotz der Kosten für Strukturanpassungen um 28 % auf 53,2 Mio. Eur, nach 41,7 Mio. Eur im ersten Halbjahr 2017.



Geschäftsentwicklung in den Divisionen



Europäisches Ziegelgeschäft: Signifikante Ergebnissteigerung in Osteuropa Im europäischen Ziegelgeschäft hat Wienerberger den Umsatz und das Ergebnis im ersten Halbjahr verbessert. Insbesondere konnten dank der starken Marktpositionen in den Wachstumsmärkten in Osteuropa deutliche zweistellige Umsatz- und Ergebniszuwächse in dieser Region erwirtschaftet werden. In Westeuropa lag das Geschäft auf Vorjahresniveau. Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität wurden konsquent umgesetzt, dies führte zu einem sehr erfreulichen Anstieg des organischen EBITDA. Der Umsatz der Division betrug im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 918,7 Mio. Eur, das sind plus 6 % im Vergleich zum Vorjahr. Das EBITDA war mit 158,7 Mio. Eur. um 7 % höher als in der Vergleichsperiode.



Division Pipes & Pavers Europe: Ergebnisverbesserende Maßnahmen greifen In der Division Pipes & Pavers Europe konnte ein Umsatzzuwachs um 7 % auf 534,1 Mio. Eur im ersten Halbjahr erzielt werden. Einmalige Restrukturierungskosten führten beim EBITDA in Summe noch zu einem Rückgang von 37,8 Mio. Eur auf 28,4 Mio. Eur. Die konsequente Umsetzung der Neuausrichtung in Frankreich ermöglichte im westeuropäischen Kunststoffrohrgeschäft jedoch bereits eine Ergebnisverbesserung. Auch alle anderen im Vorjahr und im ersten Quartal 2018 gesetzten Verbesserungsmaßnahmen, etwa im keramischen Rohrbereich, greifen. Im zweiten Quartal 2018 wurden somit im Vergleich zur Vorjahresperiode ein Umsatzwachstum der Division von 9 % auf 315,0 Mio. Eur und ein signifikantes EBITDA-Plus von 20 % auf 37,4 Mio. Eur erreicht.



Division North America: Ergebnis- und Margensteigerung in allen Geschäftsbereichen Nordamerika war im ersten Halbjahr von einer starken Ergebnisentwicklung sowohl bei Ziegeln als auch im Rohrgeschäft gekennzeichnet. Dies ist auf die konsequente Neuaufstellung der Division in den letzten Jahren zurückzuführen. Trotz eines währungsbedingten Umsatzrückganges um 3 % auf 149,3 Mio. Eur stieg das EBITDA um 79 % auf 23,6 Mio. Eur.



Strategische Maßnahmen und Ausblick 2018 Heimo Scheuch: "Die strategische Optimierung unseres Portfolios schreitet voran. Bis Ende 2020 planen wir bis zu 150 Mio. Eur mit der Verwertung von operativen Unternehmensteilen sowie von nicht betriebsnotwendigem Vermögen zu erzielen. Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie haben wir andererseits zuletzt einen Ziegelproduzenten in den Niederlanden, einen Rohrspezialisten in Norwegen sowie ein Werk für Flächenbefestigungen in Rumänien übernommen. Wir sehen noch weitere attraktive Möglichkeiten und haben deshalb 2018 ein Investitionsvolumen von rund 200 Mio. Eur vorgesehen."



Im Gesamtjahr 2018 geht Wienerberger in der Division Clay Building Materials Europe von einer deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung aus. Bei Pipes & Pavers Europe sind im zweiten Halbjahr ein Anhalten des positiven Marktumfeldes und eine weitere Ergebnisverbesserung zu erwarten. In den USA sollte die gute wirtschaftliche Lage weiter bestehen und für die Division North America ein deutliches Ergebniswachstum ermöglichen.



Insgesamt bekräftigt Wienerberger aus heutiger Sicht die Zielsetzung, das bereinigte Konzern-EBITDA im Gesamtjahr auf die prognostizierten 450 Mio. Eur bis 470 Mio. Eur zu steigern.



Den vollständigen Bericht zum 1. Halbjahr 2018, das Video mit Heimo Scheuch (CEO Wienerberger AG) zu den aktuellen Ergebnissen sowie die Internet Live-Übertragung der Bilanzpressekonferenz um 9:30 Uhr finden Sie auf wienerberger.com/de.



Ertragskennzahlen 1-6/2017 1-6/2018 Vdg. in % Ultimo 2017 Umsatz in MEUR 1.528,7 1.606,9 +5 3.119,7 EBITDA LFL 1) in MEUR 182,1 214,2 +18 - EBITDA in MEUR 190,1 198,9 +5 415,0 EBIT operativ in MEUR 96,3 104,2 +8 194,2 Ergebnis vor Steuern in MEUR 72,1 86,6 +20 144,9 Nettoergebnis in MEUR 41,7 53,2 +28 123,2 Ergebnis je Aktie in EUR 0,36 0,46 +28 1,05 Free Cashflow 2) in MEUR -137,7 -47,4 +66 152,5 Normalinvestitionen in MEUR 57,9 60,7 +5 147,5 Wachstumsinvestitionen in MEUR 0,4 60,9 >100 58,8 ? Mitarbeiter in FTE 16.156 16.652 +3 16.297



Bilanzkennzahlen 31.12.2017 30.6.2018 Vdg. in % Eigenkapital 3) in MEUR 1.911,2 1.855,9 -3 Nettoverschuldung in MEUR 566,4 778,7 +37 Capital Employed in MEUR 2.459,2 2.612,1 +6 Bilanzsumme in MEUR 3.659,9 3.951,0 +8 Verschuldungsgrad in % 29,6 42,0 -



Divisionen 1-6/2018 Clay Pipes North Holding Eliminierungen in MEUR und % 4) Buildi & Ameri & ng Paver ca Others Materi s als Europ Europe e Außenumsatz 918,7 (+6%) 534,1 (+7%) 149,3 (-3%) 4,0 (-13%) Innenumsatz 0,9 (+11%) 0,1 (-25%) 0,0 (-98%) 8,1 (+17%) -8,4 Umsatz 919,7 (+6%) 534,2 (+7%) 149,3 (-4%) 12,1 (+5%) -8,4 EBITDA 158,7 (+7%) 28,4 (-25%) 23,6 (+79%) -11,8 (-31%) EBIT operativ 103,7 (+14%) 2,3 (-85%) 11,4 (>100% -13,1 (-30%) ) Gesamtinvestitionen 91,8 (>100% 23,7 (+43%) 4,7 (+4%) 1,5 (+12%) ) Capital Employed 1.609, (-1%) 606,3 (-6%) 387,8 (+17%) 8,9 (+67%) 1 ? Mitarbeiter (in 10.817 (+4%) 4.230 (+1%) 1.383 (+6%) 222 (+7%) FTE)



1) Bereinigt um Auswirkungen von Konsolidierungskreisänderungen, Fremdwährungseffekten, Veräußerungen von nicht betriebsnotwendigem und betriebsnotwendigem Vermögen sowie Strukturanpassungen // 2) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vermindert um Investitions-Cashflow zuzüglich Wachstumsinvestitionen exklusive Kapitaländerungen bei nicht beherrschenden Anteilen // 3) Eigenkapital inklusive nicht beherrschende Anteile und Hybridkapital // 4) Veränderungsraten in % zur Vorjahresperiode in Klammer angeführt



Anmerkungen: EBIT operativ ist um Wertminderungen / Wertaufholungen von Vermögenswerten und Firmenwertabschreibungen bereinigt. // Durch maschinelle Rechenhilfen können Rundungsdifferenzen entstehen.



Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 193 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2017 einen Umsatz von 3.120 Mio. Eur und ein EBITDA von 415 Mio. Eur.



Für Rückfragen Karin Steinbichler, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10149 | communication@wienerberger.com



Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com



Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie.



