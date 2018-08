Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-16 / 07:32 *Erster Export von Cannabisblüten nach Deutschland! - Aktie vor Rebound!* Unser Cannabis Top-Pick Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] hat die erste Lieferung von getrockneten Cannabisblüten nach Deutschland bekannt gegeben. Bereits am 16. April 2018 wurde der Maricann Inc., einer 100 % Tochterfirma der Maricann Group, von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada eine Exportgenehmigung für getrocknete Cannabisblüten nach Deutschland erteilt. *Qualität der Cannabisblüten entspricht höchstem GMP Standard* Die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] ist eines von lediglich 5 Unternehmen weltweit, die gemäß der GMP-Standards (Good Manufacturing Practice, GMP; gute Herstellungspraxis) von der Europäischen Arzneimittelagentur zertifiziert worden sind. Nur mit dieser Zertifizierung ist ein Export nach Europa erlaubt. Die GMP-Standards gelten als höchste Qualitätssicherung und Qualitätsschutz, die ein Pharmahersteller erhalten kann. Es ist ein rigoroser Prozess, den Maricann im vierten Quartal 2017 in die Wege leitete, als deutsche Gesundheitsinspektoren die Produktionsstätte in Langton, Ontario, für eine gründliche Betriebsprüfung besuchten. Diese Zertifizierung erlaubt dem Unternehmen den Export getrockneter Cannabisblüten an den rasch anwachsenden Markt für medizinisches Cannabis in der EU. Obwohl die Regierungen entscheiden, wie sie die Produktion innerhalb ihrer eigenen Rechtsprechungen auf europäischem Boden lizenzieren und regulieren, so haben Unternehmen mit der Fähigkeit zu exportieren einen entscheidenden Vorteil. CEO Ben Ward freute sich über die erste Lieferung und sagte: _"Als eines von fünf Unternehmen mit für die Cannabisproduktion EU-GMP zertifizierten Anlagen weltweit sind wir perfekt positioniert, einen Marktanteil auf dem europäischen Markt für medizinisches Cannabis zu erobern. Dieser Schritt ist eine weitere Bestätigung der Plattform, die wir bei Maricann aufgebaut haben. Die EU-GMP zertifizierten Cannabisblütenexporte von unseren Anlagen in Kanada sind jetzt Realität."_ *Markteinführung des ersten standardisierten Cannabisprodukts in Deutschland* Vor kurzem begann die offizielle Markteinführung von MariPlant, dem europäischen, nutrazeutische Geschäftszweig der Maricann Group (WKN A2DQR6). Ab dem 20. August 2018 können im Onlineshop www.mariplant.de Produkte in Deutschland erworben werden. Bereits seit mehr als 2 Jahren expandiert Maricann (WKN A2DQR6) [1] im europäischen Raum, unter anderem auch in Deutschland. So wurde im sächsischen Ebersbach eine Verarbeitungsanlage für Cannabisprodukte in Betrieb genommen. Im Jahr 2017 konnte Maricann (WKN A2DQR6) [1] die Lieferrechte für Cannabis basierte VESIsorb Produkte für den menschlichen Verzehr in Kanada, Deutschland und in anderen Gebieten erwerben. Die wahre Sensation, ist das erste Produkt, dass Maricann anbieten wird. *Erstes standardisiertes Cannabidiol (CBD) Produkt auf dem deutschen Markt* Maricann (WKN A2DQR6) [1] ist es gelungen mit seinem patentierten VESIsorb-Verabreichungssystem ein Produkt mit einer präzisen, konstanten und festen Dosierung von Cannabidiol ("CBD") herzustellen. Die Produkteinführung repräsentiert viele Marktersteinführungs-Meilensteine in der deutschen Cannabisbranche: 1. Der erste VESIsorb(R)-Rezeptur, die speziell für Cannabinoide angepasst ist 2. Das erste standardisierte CBD-Produkt mit gemessenen und belegten Stabilitätsdaten 3. Die erste Rezeptur mit einem strategischen CBD:BCP (beta-caryophyllene) Verhältnis von 4:1. Ben Ward, CEO von Maricann sagte zur Markeinführung: _"Maricann freut sich, ein hochwertiges CBD-Produkt auf den deutschen Markt zu bringen. Diese Entwicklung symbolisiert einen signifikanten Schritt zur Stärkung unserer globalen Führungsposition, während wir die erste von vielen patentierten Rezepturen einführen, die VESIsorb verwendet"_ *Maricann setzt durch Markteinführung neuen Standard in Europa* Maricanns Engagement am Aufbau einer direkten Infrastruktur für die deutsche Markteinführung hat den Weg für einen neuen Standard für Cannabisprodukte in Europa bereitet. Durch weitere Innovation und klinische Forschung sowie der finanziellen Stärke, wird Maricann (WKN A2DQR6) [1] das Bewusstsein für Cannabisprodukte bei Verbrauchern fördern und diese auch in der Anwendung der ausgezeichneten Produkte schulen können. *Nach der Markteinführung des ersten standardisierten Cannabis Produkts in Deutschland hat die Maricann Group *(WKN A2DQR6) [1] *heute einen weiteren Schritt zu einem führenden Cannabis Unternehmen im europäischen Raum unternommen. Nach langer Vorbereitung und mehrfacher Zertifizierung durch kanadische und europäische Aufsichtsbehörden, konnte der erste Import von Cannabisblüten nach Deutschland erfolgen. * *Auch wenn die Lizenzen zum Cannabisanbau in Deutschland durch ein neues Bewerbungsverfahren erst wieder vergeben werden, so kann die Maricann Group *(WKN A2DQR6) [1] *bereits jetzt in Ihrer Anlage in Ebersbach Produkte aus ihren importierten Cannabisblüten herstellen. * *Dies stellt einen signifikanten Vorteil gegenüber der Konkurrenz dar. Die Maricann Group *(WKN A2DQR6) [1] *ist unserer Meinung nach, das am besten aufgestellte Cannabisunternehmen am Markt. * *Die fortlaufende Expansion sowohl im kanadischen, als auch europäischen Raum wird in den nächsten Wochen weiteren Newsflow erzeugen und sollte den Kurs beflügeln. Wir sehen großes Aufholpotential und erwarten einen Rebound der Aktie!* LINK zu unserer umfangreichen Erstempfehlung mit allen Hintergrundinfos [2] True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH, Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: www.true-research.de Disclaimer / Haftungsausschluss: Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und Wertpapier-Analysen, die True Research auf ihren Webseiten und in Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die genannten Notierungen, noch eine Aufforderung zum Kauf- oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und Wertpapier-Analysenstellen auch keine wertpapiermarktanalystische Beratung dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber als vertrauenswürdig einstuft. Trotzdem haftet True Research nicht für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, sofern ihr nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Diese Information ist eine Werbemitteilung und beinhaltet weder Anlagestrategieempfehlungen noch Anlageempfehlungen gemäß § 34b WpHG und Artikel 20 der Marktmissbrauchsverordnung. Sie erfüllt deshalb nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen/Anlageempfehlungen. Wir geben weiterhin zu bedenken, dass Aktien grundsätzlich immer mit wirtschaftlichen Risiken verbunden sind. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder etwaigen anderen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals kommen. Bei Derivaten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei Small-Cap-Aktien. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Obwohl die in den Aktienanalysen und Markteinschätzungen von True Research enthaltenen Bewertungen und Aussagenmit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler, oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Partnern in den Interviews geäußerten Zahlen, Darstellungen und Beurteilungen. True Research ist um Richtigkeit und Aktualität der auf dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen bemüht. Gleichwohl können Fehler und Unklarheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher übernimmt True Research keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Alle die den vorliegenden Analysen zugrundeliegenden Aussagen sollten als zukunftsorientierte Aussagen verstanden werden, die sich wegen verschiedener erheblicher Risiken (z.B. politische, wirtschaftliche oder ähnliche andere Veränderungen) durchaus nicht bewahrheiten könnten. True Research gibt daher weder eine Sicherheit noch eine Garantie dafür ab, dass die gemachten zukunftsorientierten Aussagen tatsächlich eintreffen könnten. Daher sollten sich die Leser von True Research nicht auf die Aussagenverlassen und nur auf Grund der Analysen genannte Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung von Herrn Nicholas Hornung wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 16, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)