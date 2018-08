Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Im Handelsstreit zwischen den USA und China sollen die Gespräche nach Angaben aus Peking noch in diesem Monat wieder aufgenommen werden. China werde Ende August Vize-Handelsminister Wang Shouwen für neue Gespräche in die USA entsenden, teilte das Handelsministerium in Peking am Donnerstag mit. Der Besuch erfolge auf Einladung der USA. Geplant ist demnach ein Treffen Shouwens mit dem ranghohen Vertreter des US-Finanzministeriums, David Malpass.

"Die chinesische Seite betont erneut, Unilateralismus und protektionistische Handelspraktiken abzulehnen und unilaterale Maßnahmen zur Handelsbeschränkung nicht zu akzeptieren", erklärte das Ministerium. "China begrüßt Dialog und Kommunikation auf der Basis von Gegenseitigkeit, Gleichheit und Integrität", hieß es weiter.

Die wirtschaftlichen Großmächte USA und China stecken seit Monaten in einem Handelskonflikt, der weltweit die Angst vor einem globalen Konjunktureinbruch schürt. Als Reaktion auf US-Strafzölle hatte China Vergeltungszölle verhängt; zuletzt kündigten die USA für den 23. August weitere Strafzölle auf chinesische Importe an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HENKEL (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 5.129 +1% 25 5.098 Organisches Wachstum 3,2 -- 25 2,2 EBIT bereinigt 940 +3% 25 909 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 695 +4% 25 670 Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 1,60 +3% 25 1,55

Weitere Termine:

07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 1H, Langen

07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz), Pullach

07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1H, Helsinki

07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 1H, Den Haag

07:35 DE/Wirecard AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Aschheim

10:00 DE/Aumann AG, Ergebnis 2Q, Beelen

10:00 DE/MBB SE, Ergebnis 1H, Berlin

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q, Bentonville

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juli Baubeginne PROGNOSE: +8,3% gg Vm zuvor: -12,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,9% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 213.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: +22,0 zuvor: +25,7

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 15 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.829,80 +0,30% Nikkei-225 22.156,47 -0,22% Shanghai-Composite 2.730,26 +0,26% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.163,01 -1,58 DAX-Future 12.162,50 -1,95 XDAX 12.167,90 -1,96 MDAX 26.200,94 -1,47 TecDAX 2.843,14 -2,42 EuroStoxx50 3.359,08 -1,48 Stoxx50 3.051,88 -1,33 Dow-Jones 25.162,41 -0,54 S&P-500-Index 2.818,37 -0,76 Nasdaq-Comp. 7.774,12 -1,23 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,56 +35

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,66 -0,66 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,30 0,30 -0,13 USA 2 Jahre 2,62 2,61 0,73 USA 10 Jahre 2,88 2,86 0,47 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,10 0,09 0,05

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen an den europäischen Börsen rechnen Händler für das Geschäft am Donnerstag. Mit der geplanten Wiederaufnahme der Gespräche zwischen China und den USA habe sich das Umfeld deutlich aufgehellt, sagt ein Händler. Es bestehe Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit. In Verbindung mit der Erholung der türkischen Lira dürfte das besonders den Rohstoffaktien zu einer Erholung verhelfen. Einige Marktteilnehmer bleiben allerdings skeptisch. Denn Donald Trump hat die günstigen Perspektiven für die US-Stahlindustrie wegen der Zölle herausgehoben, das lasse auf wenig Spielraum bei den Handelsgesprächen mit China schließen. Neue Impulse dürften am Nachmittag unter anderem vom Konjunkturindex der US-Notenbankfiliale in Philadelphia ausgehen.

Rückblick: Sehr schwach - Weder die Erholung der türkischen Lira noch besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten schützten vor dem Abwärtsstrudel der Türkei-Krise. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass die Türkei-Krise nur einer von mehreren Belastungsfaktoren sei und diese übergreifen könnte auf andere Schwellenländer. Sorgen machen sich die Anleger insbesondere auch wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China - der Yuan verlor weiter an Wert zum US-Dollar. An der Börse in Istanbul brach der Index um 3,4 Prozent ein. Rohstoffwerte führten die Verliererliste in Europa mit 4,2 Prozent an vor den Ölwerten (-2,1 Prozent). Zum einen befürchten die Anleger, dass die Handelskonflikte das globale Wirtschaftswachstum und damit die Nachfrage nach Rohstoffen belasten, zum anderen kamen jüngst meist etwas schwächere Wirtschaftsdaten aus China. BHP Billiton verloren 5,2 Prozent, Anglo American 6,2 und Rio Tinto 3,3 Prozent. Technologiewerte lagen ebenfalls überdurchschnittlich schwach im Markt nach enttäuschenden Zahlen des chinesischen Technologieriesen Tencent. Glaxosmithkline gewannen dagegen dank neuer Studienergebnisse 1,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Leoni brachen nach der Vorlage der Quartalszahlen um 12,7 Prozent ein. Das EBIT blieb laut der UBS 6 Prozent hinter den Konsenserwartungen zurück. Die Umsätze lagen - vorwiegend wechselkursbedingt - 1 Prozent unter den Prognosen. Bei Tele Columbus (minus 19,7 Prozent) ging die Talfahrt weiter. "Der Markt bleibt vorsichtig", sagte ein Händler. Das Unternehmen hatte am Freitag die für Dienstag vorgesehene Vorlage der Quartalszahlen verschoben. "Das macht die Anleger vorsichtig", hieß es. Ohne besonderen Nachrichten verloren 1&1 Drillisch 7,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Mologen seien bei dünnen Umsätzen um über 20 Prozent nach oben geschossen, hieß es bei Lang & Schwarz. Das Unternehmen hatte am Abend über erfolgreiche Finanzierungsmaßnahmen und die Fortführung klinischen Studien berichtet. Außerdem über eine erste Lizenzzahlung über 3 Millionen Euro aus einem Lizenz- und Entwicklungskooperationsvertrags mit dem Medikamentenentwickler Oncologie. Um 8 Prozent sei die Finlab-Aktie nach oben genommen worden, nachdem ein Beteiligungsunternehmen eine Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen habe.

USA / WALL STREET

Schwächer - Die Furcht vor einer Verschärfung der Krise in der Türkei und ein mögliches Überschwappen auf andere Schwellenländer sorgte für Verkäufe. Mit der Anhebung der Zölle auf den Import mehrerer US-Produkte schürte die Türkei zudem zunehmend Ängste vor negativen Auswirkungen auf die globale Konjunktur. Dank im Späthandel aufkommender Käufe schlossen die Indizes aber deutlich über ihren Tagestiefs. Hintergrund war die Nachricht, dass Katar der Türkei mit der Ankündigung unter die Arme greift, 15 Milliarden Dollar in der Türkei zu investieren. Neue gut ausgefallene US-Konjunkturdaten gingen fast völlig unter. Belastet wurde die Stimmung besonders für Technologieaktien daneben davon, dass der chinesische Technologieriese Tencent enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Vor diesem Hintergrund verloren die im Zusammenhang mit Tencent oft genannten Alibaba.com 1,6 und Baidu 1,3 Prozent. Unter Druck standen deswegen auch die populären sogenannten FANG-Aktien: Facebook fielen um 0,9, Amazon um 1,9, Netflix um 3,3 und Alphabet um 2,1 Prozent. Unter den Einzelwerten standen Macy's stark unter Druck. Gut war den Anlegern bei der Kaufhauskette offenbar nicht gut genug. Bemängelt wurde die Margenentwicklung. Macy's brachen um rund 16 Prozent ein. Für Cree ging es um 7,8 Prozent abwärts, weil der LED- und Beleuchtungsspezialist mit den Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal zwar die Erwartungen des Marktes erfüllte, mit dem Ausblick aber enttäuschte. Ganz am Ende bei den Branchen rangierte der Index der Energieaktien. Er verlor angesichts weiter stark fallender Ölpreise rund 3,5 Prozent.

US-Anleihen wurden wegen der Türkei-Krise als sicherer Hafen angesteuert. Die Rendite zehnjähriger Papiere sank kräftig um 4 Basispunkte auf 2,86 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 16, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.