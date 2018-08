Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1390 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als am späten Vorabend. Auch zum Franken hat der Euro wieder etwas aufgeholt und in der Nacht auf Donnerstag im asiatischen Handel die Marke von 1,13 zurückerobert. Derzeit wird der Euro zu 1,1303 Franken gehandelt, nach 1,1265 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...