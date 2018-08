Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Im Handelsstreit zwischen den USA und China sollen die Gespräche nach Angaben aus Peking noch in diesem Monat wieder aufgenommen werden. China werde Ende August Vize-Handelsminister Wang Shouwen für neue Gespräche in die USA entsenden, teilte das Handelsministerium in Peking mit. Der Besuch erfolge auf Einladung der USA. Geplant ist demnach ein Treffen Shouwens mit dem ranghohen Vertreter des US-Finanzministeriums, David Malpass. "Die chinesische Seite betont erneut, Unilateralismus und protektionistische Handelspraktiken abzulehnen und unilaterale Maßnahmen zur Handelsbeschränkung nicht zu akzeptieren", erklärte das Ministerium. "China begrüßt Dialog und Kommunikation auf der Basis von Gegenseitigkeit, Gleichheit und Integrität", hieß es weiter.

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juli Baubeginne PROGNOSE: +8,3% gg Vm zuvor: -12,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,9% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 213.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: +22,0 zuvor: +25,7

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.829,80 +0,30% Nikkei-225 22.156,98 -0,21% Hang-Seng-Index 27.229,77 -0,34% Kospi 2.238,55 -0,90% Schanghai-Composite 2.730,07 +0,25% S&P/ASX-200 6.321,00 -0,13%

An den südostasiatischen Börsen geht es volatil zur Sache. Zunächst sorgen schwache Vorgaben der Wall Street sowie ebenso schwache Geschäftszahlen des Technologiegiganten Tencent für deutliche Abgaben, doch aufkeimende Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China bescheren den Aktienmärkten eine deutliche Erholung. Einige Börsen wie die in Tokio schaffen sogar den zwischenzeitlichen Sprung ins Plus. Doch im späten Geschäft verfliegt die Euphorie etwas, die Kurse drehen wieder nach Süden ab - halten sich aber weiter klar über den Tagestiefs. An den Börsen machen Berichte die Runde, wonach Vertreter der USA und Chinas sich zu neuen Handelsgesprächen treffen wollten. China werde Ende August Vize-Handelsminister Wang Shouwen für neue Gespräche in die USA entsenden, teilte Peking mit. Mit den Entspannungssignalen geht der Yen auf Talfahrt. Die fallenden Yen-Kurse stützen die Börse in Tokio, die zwischenzeitlich rund 1 Prozent im Minus lag. Zweites großes Thema in Asien ist einmal mehr Tencent. Der in Hongkong schwer gewichtete Technologiewert setzt seine Talfahrt unvermindert fort und büßt weitere 2,9 Protent ein. Das chinesische Unternehmen ist im zweiten Quartal nicht so stark gewachsen wie erhofft. Auch beim Gewinn blieb es hinter den Erwartungen zurück. Nach der Feiertagespause am Vortag gibt der Kospi etwas deutlicher nach. Hier wird die Schwäche des Technologiesektors des Vortages nachgeholt, Samsung Electronics und SK Hynix verbilligen sich um 1,5 bzw. 1,4 Prozent. In Sydney zeigt sich der S&P/ASX-200 knapp behauptet. In Australien ist im Juli die Beschäftigung erstmals seit Februar gesunken.

US-NACHBÖRSE

Für die Cisco-Aktie ging es deutlich nach oben. Der US-Netzwerkausrüster hat im vierten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als gedacht. Die Aktie verbesserte sich um 6,2 Prozent. Für die Tesla-Aktie ging es nach der Schlussglocke um weitere 0,8 Prozent nach unten. Die US-Börsenaufsicht SEC hat nach dem Tweet von Tesla-Chef Elon Musk über einen möglichen Börsenrückzug eine Vorladung an den Elektroautobauer geschickt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.162,41 -0,54 -137,51 1,79 S&P-500 2.818,37 -0,76 -21,59 5,41 Nasdaq-Comp. 7.774,12 -1,23 -96,78 12,61 Nasdaq-100 7.354,66 -1,24 -92,51 14,98 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 795 Mio 655 Mio Gewinner 976 2.152 Verlierer 1.999 830 Unverändert 98 93

Schwächer - Die Sorge vor einer Verschärfung der Krise in der Türkei und ein mögliches Überschwappen auf andere Schwellenländer sorgte für Verkäufe. Mit der deutlichen Anhebung der Zölle auf den Import mehrerer US-Produkte schürte die Türkei zudem zunehmend Ängste vor negativen Auswirkungen des Streits auf die globale Konjunktur. Dank im Späthandel aufkommender Käufe schlossen die Indizes aber deutlich über ihren Tagestiefs. Hintergrund war die Nachricht, dass Katar der Türkei mit der Ankündigung unter die Arme greift, 15 Milliarden Dollar in der Türkei zu investieren. Neue und überwiegend gut ausgefallene US-Konjunkturdaten gingen fast völlig unter. Belastet wurde die Stimmung besonders für Technologieaktien daneben davon, dass der chinesische Technologieriese Tencent enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Vor diesem Hintergrund verloren die im Zusammenhang mit Tencent oft genannten Alibaba.com 1,6 und Baidu 1,3 Prozent. Unter Druck standen deswegen auch die populären sogenannten FANG-Aktien: Facebook fielen um 0,9, Amazon um 1,9, Netflix um 3,3 und Alphabet um 2,1 Prozent. Unter den Einzelwerten standen Macy's stark unter Druck. Gut war den Anlegern bei der Kaufhauskette offenbar nicht gut genug. Bemängelt wurde die Margenentwicklung. Macy's brachen um rund 16 Prozent ein. Für Cree ging es um 7,8 Prozent abwärts, weil der LED- und Beleuchtungsspezialist mit den Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal zwar die Erwartungen des Marktes erfüllte, mit dem Ausblick aber enttäuschte. Ganz am Ende bei den Branchen rangierte der Index der Energieaktien. Er verlor angesichts weiter stark fallender Ölpreise rund 3,5 Prozent.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,61 -2,9 2,64 140,6 5 Jahre 2,73 -3,7 2,77 81,0 10 Jahre 2,86 -4,0 2,90 41,5

US-Anleihen wurden wegen der Türkei-Krise als sicherer Hafen angesteuert. Die Rendite zehnjähriger Papiere sank kräftig um 4 Basispunkte auf 2,86 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi.,10:13h % YTD EUR/USD 1,1390 +0,4% 1,1345 1,1322 -5,2% EUR/JPY 126,19 +0,5% 125,60 125,96 -6,7% EUR/GBP 0,8949 +0,1% 0,8938 0,8908 +0,7% GBP/USD 1,2728 +0,3% 1,2696 1,2710 -5,9% USD/JPY 110,80 +0,1% 110,70 111,25 -1,6% USD/KRW 1127,70 -0,8% 1137,10 1132,82 +5,7% USD/CNY 6,8840 -0,7% 6,9348 6,9070 +5,8% USD/CNH 6,8796 -0,9% 6,9435 6,9186 +5,6% USD/HKD 7,8496 -0,0% 7,8497 7,8500 +0,5% AUD/USD 0,7275 +0,5% 0,7238 0,7223 -7,0% NZD/USD 0,6590 +0,4% 0,6564 0,6550 -7,2% Bitcoin BTC/USD 6.319,17 -1,6% 6.420,73 6.439,10 -53,7%

Die türkische Lira erholte sich weiter. Der Dollar kostete zuletzt mit 5,9153 über eine Lira weniger als in seinem jüngsten Rekordhoch. Unterstützung für die Lira kam aus Katar. Das Emirat will 15 Milliarden Dollar in der Türkei investieren. Daneben gab es auch Stimmen, wonach die Lira zuletzt überverkauft gewesen sei in Relation zum Leistungsbilanzdefizit des Landes. Gesucht waren angesichts der diversen Krisenherde die bekannten sicheren Häfen Yen und Schweizer Franken, die beide zum Dollar zulegten. Zum Euro verteidigte der Dollar dagegen sein jüngst erhöhtes Niveau weitgehend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,10 65,01 +0,1% 0,09 +10,2% Brent/ICE 71,03 70,76 +0,4% 0,27 +10,7%

An den Rohstoffmärkten machte neben den Sorgen vor einer globalen konjunkturellen Abschwächung wegen der diversen Handelskonflikte der feste Dollar den Preisen zu schaffen. Beim Öl kamen noch unerwartet stark gestiegene US-Ölvorräte dazu. US-Öl verlor 3,2 Prozent auf 64,87 Dollar je Barrel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.176,48 1.174,88 +0,1% +1,60 -9,7% Silber (Spot) 14,58 14,44 +1,0% +0,14 -13,9% Platin (Spot) 777,25 769,00 +1,1% +8,25 -16,4% Kupfer-Future 2,60 2,56 +1,4% +0,04 -22,3%

Der Goldpreis entfernte sich weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 1.200 Dollar je Feinunze. Er lag zuletzt in den USA bei 1.175 Dollar und damit 18 unter der Vortagesnotierung. Das Edelmetall ist damit so billig wie zuletzt Anfang 2017 und profitierte auch nicht von seinem immer mehr verblassenden Ruf als sicherer Hafen. Viel mehr macht ihm neben dem Dollar die Aussicht auf steigende US-Zinsen zu schaffen, weil es dadurch relativ an Attraktivität verliert.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

US-INNENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump hat dem ehemaligen Direktor des Auslandsgeheimdienstes CIA, John Brennan, den Zugang zu geheimen Dokumenten untersagt.

USA/TÜRKEI

