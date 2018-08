Uznach - Die Bank Linth schliesst das erste Halbjahr 2018 nach eigenen Angaben mit einem guten Geschäftsergebnis ab. Obwohl das Marktumfeld generell von Zurückhaltung bei den Anlegern und einem langsameren Aufschwung geprägt war, entwickelten sich alle Sparten positiv. Die Sachkosten sind wie erwartet mit dem Abschluss der Umbauarbeiten in Uznach und Rapperswil gesunken (-5.3%). Der Halbjahresgewinn stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 12.8 Prozent auf CHF 12.2 Mio., wie das Institut am Donnerstag mitteilte.

Trotz eines durchaus positiven Marktumfelds verhielten sich Anleger und Börse im Zuge der politischen Entwicklungen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 eher zurückhaltend. «In einem nach wie vor schwierigen Geschäftsumfeld mit Tiefstzinsen haben wir ein Resultat erzielt, das unseren Erwartungen entspricht. Erfreulich haben sich unsere Sachkosten entwickelt, die trotz konstanten Investitionen in unser Geschäftsstellennetz planmässig gesunken sind», beurteilt der Vorsitzende der Geschäftsleitung, David Sarasin, das Halbjahresergebnis. Die Geschäftsstelle in Siebnen ist zu Beginn des Jahres in zentral gelegene Geschäftsräumlichkeiten umgezogen. In Frauenfeld eröffnete die Bank Linth Ende Mai einen Beratungsstandort. Ausserdem wurde das Angebot der erfolgreichen Anlage- und Vermögensverwaltung «Bank Linth Invest» ausgebaut.

Erfreuliches Wachstum beim Neugeld

Im Bereich der Netto-Neugelder (Net New Money) konnte die Bank Linth im ersten Halbjahr 2018 ein erfreuliches Wachstum von CHF 108.7 Mio. verzeichnen. Die verwalteten Vermögen blieben mit CHF 7'016.9 Mio. quasi konstant. Die Kundengelder, die sich aus ...

