Die britische Investmentbank HSBC hat HHLA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 23 Euro angehoben. Mit dem Start der Elbvertiefung stehe ein potenzieller Kurstreiber bevor, der die Bewertung der Aktie des Hafenbetreibers wieder in ein besseres Licht rücke, schrieb Analyst Philip Saliba in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erwartungsgemäße Resultate für das zweite Quartal hätten allerdings die strukturellen Schwächen des Hamburger Hafens bestätigt./tih7ajx Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0S8488