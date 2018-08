Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 92 auf 89 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erst am Vortag hatte der Analyst Bayer wegen des Schadenersatzurteil gegen die Konzerntochter Monsanto wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup (Glyphosat) von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Kursrutsch nach dem Urteil erscheine zwar übertrieben, allerdings könnten bis zum Ergebnis der Berufung von Monsanto noch einige Monate vergehen, hatte der Experte erklärt. Investoren dürften dürften angesichts der Unsicherheit über die endgültigen Auswirkungen für Bayer zunächst an der Seitenlinie bleiben./ajx/mis Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-08-16/08:17

ISIN: DE000BAY0017