DKG Deutsche Konsum REIT kau zwei weitere Immobilien für EUR 12 Mio. DMRE DEMIRE: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2018 - Vorstand bestä gt Prognose für das Gesamtjahr 2018 FRU Ferratum Group reports H1 performance in line with revised scal guidance FVI Fair Value REIT-AG steigert den Gewinn in H1 signi kant - Prognose und Dividendenziel für GJ 2018 bestä gt HEN3 (VB -4,2%)Q2 Umsatz 5,143 Mrd (Prog 5,129) , EBIT 926 Mio (Prog 940) , EPS 1,58 (Prog 1,60) , EPS-Wachstum von 3-6% (bisher 5-8%) SIX2 Sixt SE: Sixt verzeichnet das beste Halbjahr in der Unternehmensgeschichte TKA Finanzinvestor Cevian will bei Thyssenkrupp Ein uss ausweiten WDI (VB +4,8%)Wirecard - erhöht EBITDA-Prognose auf 530-560 Mio (bisher 520-545 / Prog 555) ...

