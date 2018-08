Aumann AG setzt dynamisches und profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2018 fort DGAP-News: Aumann AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Aumann AG setzt dynamisches und profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2018 fort 16.08.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aumann AG setzt dynamisches und profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2018 fort - E-mobility-Segment mit Umsatzplus von 81,5 % - Umsatz steigt um 36,2 % auf insgesamt 133,4 Mio. EUR - Bereinigtes EBIT bei 15,6 Mio. EUR, plus 26,8 % Beelen, 16. August 2018 Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) setzt nach dem positiven Jahresstart der ersten drei Monate das dynamische und profitable Wachstum auch im zweiten Quartal 2018 fort. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr auf 133,4 Mio. EUR nach 98,0 Mio. EUR ein Jahr zuvor, was einem Plus von 36,2 % entspricht. Das wachstumsstarke E-mobility-Segment verbuchte in den ersten sechs Monaten dabei einen Umsatzzuwachs von 81,5 % auf 48,8 Mio. EUR, verglichen mit 26,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich im 1. Halbjahr 2018 weiter auf 15,6 Mio. EUR und lag damit 26,8 % über dem Vorjahreswert von 12,3 Mio. EUR. Mit diesem Ergebnis befindet sich Aumann aktuell deutlich im oberen Bereich ihrer Prognoseerwartung für das laufende Geschäftsjahr. Mit liquiden Mitteln zum Ende des 1. Halbjahres von 101 Mio. EUR und einer Eigenkapitalquote von 59,7 % ist der Konzern für das geplante weitere Wachstum hervorragend aufgestellt. In das 2. Halbjahr 2018 ist Aumann mit einem starken Auftragsbestand von 203,3 Mio. EUR gestartet, der zum weiteren Wachstum beitragen wird. Hierfür plant die Gruppe ihre Kapazitäten weiter organisch und anorganisch auszubauen. Der vollständige Halbjahres-Finanzbericht 2018 ist im Investor Relations Bereich der Aumann AG unter www.aumann-ag.com/investor-relations verfügbar. Über die Aumann AG Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com. Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland www.aumann-ag.com Vorstand Rolf Beckhoff (CEO) Sebastian Roll (CFO) Aufsichtsrat Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender) Christoph Weigler Dr. Christof Nesemeier Registergericht Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399 Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an: Alexander Kamb +49 2586 888 7720 alexander.kamb@aumann.com Pressekontakt: edicto GmbH Dr. Sönke Knop +49 69 905 505 51 aumann@edicto.de 16.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland Telefon: +49 (0) 2586 888-0 Fax: +49 (0) 2586 888-7100 E-Mail: info@aumann.com Internet: www.aumann-ag.com ISIN: DE000A2DAM03 WKN: A2DAM0 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 714713 16.08.2018

