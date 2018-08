flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex bleibt unter Druck. Nach der kleinen Verschnaufpause vom Dienstag ging es am Mittwoch dann wieder weiter abwärts. Zum Xetra-Schluss notierte der DAX mit einem Minus von 1,58 Prozent bei 12.163,01 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,169 Mrd. Euro. Auch der EuroStoxx50 verlor und schloss mit einem Minus von 1,48 Prozent bei 3.359,08 Punkten. Das Schlusslicht bildete die Pariser Börse mit einem Minus von 1,82 Prozent und 5.305,22 Punkten. Mitunter könnte bei den meisten Indizes und Einzelaktien auch noch zusätzliche Volatilität aufkommen, da am Freitag, den 17. August an der Terminbörse EUREX der kleine Verfallstag stattfindet. Nur zu oft kommen vor den Verfallstagen höhere Handelsumsätze zum Beispiel beim DAX, beim EuroStoxx50 oder bei Einzelaktien zustande. Am kleinen Verfallstag verfallen Optionen auf Indizes und Aktien, jedoch keine Futures. Die größten Verlierer aus dem DAX waren am Mittwoch ThyssenKrupp und Bayer, die über 4 Prozent an Wert einbüßten. Die Tagesgewinner, obwohl sie auch leichte Kursverluste aufwiesen, waren Merck KGaA, Vonovia und Allianz. Eine Reihe von Unternehmen berichteten von ihren neuesten Quartalsergebnissen. So überraschte der US-Einzelhändler und Kaufhausbetreiber Macy's mit einem Gewinn je Aktie von 0,70 US-Dollar und einem Umsatz in Höhe von 5,57 Mrd. US-Dollar durchaus positiv. Auch der US-Konzern NetApp wies im Vergleich zu den Schätzungen der Analysten einen höheren Gewinn und Umsatz aus. Der US-Technologiekonzern Cisco Systems übertraf ebenfalls die Gewinnerwartungen und wies einen Gewinn von 0,70 US-dollar je Aktie aus, sowie einen Umsatz von 12,8 Mrd. US-Dollar. Zudem hob Cisco Systems die Guidance an, und geht nun von einem Gewinn je Aktie von 0,70 bis 0,72 US-Dollar je Aktie im nächsten Quartal aus. An der Wall Street korrigierten die drei US-Leitindizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 gemeinsam. Den höchsten Verlust wies der NASDAQ100 auf, der um 1,24 Prozent auf 7.354,66 Punkte nachgab.

Am Donnerstag stehen bereits vorbörslich um 08:00 Uhr deutsche Großhandelspreise für den Juli zur Veröffentlichung an. Im weiteren Verlauf des Vormittags werden um 10:30 Uhr aus Großbritannien Einzelhandelsumsätze für den Juli erwartet und um 11:00 Uhr folgt die Handelsbilanz für die Eurozone im Juni. Aus den USA werden der Philadelphia-Fed-Index für den August, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Woche, sowie die Baugenehmigungen und Baubeginne im Juli um 14:30 Uhr zeitgleich publiziert. Von der Unternehmensseite berichteten bereits am Morgen die deutschen Konzerne Henkel und Sixt von ihren aktuellen Quartalsergebnissen. Aus den USA publizieren zum Beispiel Walmart, Nvidia und Nordstrom ihre neuesten Quartalszahlen.







Ausbick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte notierten am Donnerstag teils im roten Bereich. Den größten Tagesverlust gab es in Seoul, die Börsen in Shanghai und Shenzen drehten um die schwarze Null. Die US-Futures tendierten nach den Abgaben vom Mittwoch deutlich fester. Die DAX-Indikationen lagen am Morgen vorbörslich bei 12.235 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex nahm am Mittwoch die Abwärtsbewegung vom Montag wieder auf und krachte mit einem Minus von 1,58 Prozent gen Süden. Der Xetra-Schlussstand lag bei 12.163,01 Punkten. Der DAX könnte nun das letzte übergeordnete Verlaufstief vom 28. Juni 2018 bei 12.104,41 Punkten anpeilen. Diese Marke wäre als einer der Ausgangspunkte einer Analyse zu wählen. Auf der Oberseite wäre die Marke vom 27. Juli 2018 bei 12.886,83 Punkten heranzuziehen. Ausgehend von diesem Kursverlauf wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite ableitbar. Die Widerstände fänden sich bei 12.343/12.400/12.493/12.586 und 12.644 Punkten. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 12.104 Punkten, sowie bei den Projektionen von 11.919/11.805 und 11.620 Punkten in Betracht zu ziehen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/