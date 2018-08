In China gehört es zum guten Ton, auch ernsthafte und/oder emotional gefärbte Konflikte mit vollendeter Höflichkeit auszutragen. Das heißt indes nicht, dass die Messer nicht blitzen würden. Aber sie blitzen eben dezent. Ein Mann wie Donald Trump tritt da permanent in Fettnäpfchen. Zumal er nicht versteht, dass man in China durchaus vordergründig nachgiebig wirken, de facto aber knallhart dagegenhalten kann.

