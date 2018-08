Weder die Erholung der türkischen Lira noch besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten schützten vor dem Abwärtsstrudel der Türkei-Krise. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass die Türkei-Krise nur einer von mehreren Belastungsfaktoren sei und diese übergreifen könnte auf andere Schwellenländer. Sorgen machen sich die Anleger insbesondere auch wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China - der Yuan verlor weiter an Wert zum US-Dollar. An der Börse in Istanbul brach der Index um 3,4 Prozent ein. Rohstoffwerte führten die Verliererliste in Europa mit 4,2 Prozent an vor den Ölwerten (-2,1 Prozent). Zum einen befürchten die Anleger, dass die Handelskonflikte das globale Wirtschaftswachstum und damit die Nachfrage...

