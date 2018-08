Alandsbanken gab am Dienstag bekannt, eine Senior Unsecured Anleihe begeben zu wollen. Die Roadshow beginnt am 24. August und dauert bis 30. August an. Am Dienstag veröffentlichte DO&CO ihre Q1 Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018/19. Der Umsatz in Höhe von EUR 214 Mio. liegt um rund 3 % unter dem Wert der Vergleichsperiode Q1 2017/18 (EUR 220 Mio.), die Profitabilität konnte hingegen gesteigert werden. Der Konzern erwirtschaftete ein EBITDA von EUR 19 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 8,8 %, die somit das Q1 des Vorjahres um 0,3 % übertraf. Das EBIT konnte um rund 3 % gesteigert werden und liegt bei rund EUR 11 Mio. (EBIT-Marge: 5,3 %). Der leichte Umsatzrückgang kann vor allem auf negative Währungseffekte aus der Türkei zurückgeführt werden, die auf Grund des Umsatzanteils...

Den vollständigen Artikel lesen ...