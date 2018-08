Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen ein Erholungsversuch ab. Die Vorgaben aus den USA sind zwar negativ, in Asien zeigen sich die Aktien am Berichtstag aber mehr oder weniger gehalten. Unterstützung für das Börsensentiment kommt von einem Gesprächsangebot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...