Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat HHLA von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, wenngleich das Kursziel auf 16,50 Euro belassen wurde. Die gedämpften Perspektiven für den Hamburger Hafenbetreiber im Container-Kerngeschäft seien nach einem Kursrutsch seit November 2017 nun in den Papieren eingepreist, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibe aber bei seiner Einschätzung, dass die herausfordernde Wettbewerbsposition nur begrenztes Potenzial für das Volumen- und Ertragswachstum mit sich bringe./tih/zb

Datum der Analyse: 16.08.2018

