Nach dem am Mittwoch die 1,1300 getestet wurde, erholte sich der EUR/USD um fast 100 Pips und so notiert er vor der europäischen Eröffnungsglocke in der Nähe der 1,1400. EUR/USD profitiert von Risikobereitschaft Das Paar verzeichnet heute starke Gewinne, nach dem es 5 Tage in Folge gefallen war und so beläuft sich der Erholungsgewinn, vom gestrigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...