The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 1CA XFRA FI0009010110 COMPONENTA CORP. EO 2 EQ01 EQU EUR N

CA XP7 XFRA GB0009589168 SYMPHONY PLASTIC TECHS EQ01 EQU EUR N

CA DPOA XFRA US04545L1070 ASSERTIO THERAP. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA 8TC XFRA US09259E1082 BLACKROCK TCP CAP.DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA VOWB XFRA US9286625010 VOLKSWAGEN AG VZ ADR1/5 EQ01 EQU EUR N

CA VOWA XFRA US9286626000 VOLKSWAGEN AG ADR 1/5/O.N EQ01 EQU EUR N

CA HZ5W XFRA LU0327786744 JHH-J.H.H.CHINA A2ACCDL FD00 EQU EUR N