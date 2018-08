The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DK0B5H0 DEKA IHS SERIE 7304 BD00 BON EUR N

CA HSYA XFRA US427866AV01 HERSHEY CO. 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA USU1108LAB54 BROADCOM/KY FIN. 17/22 BD03 BON USD N

CA WUGA XFRA DE000A2LQTS9 WESTAG + GETALIT ST VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA WUGB XFRA DE000A2LQTV3 WESTAG + GETALIT VZO VERK EQ01 EQU EUR Y