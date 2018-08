The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DDA0L74 DZ BANK IS.A991 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JSA5 DEKABANK MTN SERIE 7610 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0RNJ0 DEKA TILG ANL 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0RNK8 DEKA TILG ANL 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TY9 LB.HESS.THR.CA.TIL.08C/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QAU5 LBBW STUFENZINS 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QAV3 LBBW STUFENZINS 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QAW1 LBBW STUFENZINS 18/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA US58013MFH25 MCDONALDS CORP. 18/48 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US913017CW70 UTD TECHN. 18/38 BD01 BON USD N

CA XFRA US913017CX53 UTD TECHN. 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US913017CY37 UTD TECHN. 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US913017CZ02 UTD TECHN. 18/21 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US913017DA42 UTD TECHN. 18/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US913017DB25 UTD TECHN. 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US913017DD80 UTD TECHN. 18/25 BD02 BON USD N

CA XFRA US98978VAN38 ZOETIS 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US98978VAP85 ZOETIS 18/48 BD03 BON USD N

CA XFRA US98978VAQ68 ZOETIS 18/21 BD03 BON USD N

CA XFRA US98978VAR42 ZOETIS 18/21 FLR BD03 BON USD N

CA NMN XFRA AU000000MMS5 MCMILLAN SHAKESPEARE LTD EQ00 EQU EUR N

CA ZPDK XFRA IE00BFWFPX50 SSGA S.E.E.II-S.US CSSS A EQ00 EQU EUR Y

CA O3X4 XFRA CA75745T1084 REDFUND CAPITAL CORP. EQ01 EQU EUR N

CA XFRA CA77289R2090 ROCKCLIFF METALS CORP. EQ01 EQU EUR N