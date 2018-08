FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SJX XFRA SG1F60858221 SINGA.TECH.ENG. SD-,10 0.032 EUR

D2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP.NEW DL -,001 0.820 EUR

5OH XFRA MX01OH010006 OHL MEXICO S.A.B. DE C.V. 0.021 EUR

7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A. 0.398 EUR

RGH XFRA JP3965600004 RIGHT ON CO. LTD 0.080 EUR

NPV XFRA JP3690400001 NIPPON CARBON 0.397 EUR

EUN2 XFRA IE0008471009 ISHSII-EURO STOXX50 EODIS 0.594 EUR

EUN1 XFRA IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.326 EUR

3RB XFRA GB00B24CGK77 RECKITT BENCK.GRP LS -,10 0.792 EUR

NGLB XFRA GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN DL-,54945 0.433 EUR

LLD XFRA GB0008706128 LLOYDS BKG GRP LS-,10 0.012 EUR

PES XFRA GB0006776081 PEARSON PLC LS-,25 0.062 EUR

LGI XFRA GB0005603997 LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 0.052 EUR

PYX XFRA GB0002405495 SCHRODERS PLC LS 1 0.393 EUR

PYXA XFRA GB0002395811 SCHRODERS PLC N-VTG LS 1 0.393 EUR

GU8 XFRA GB0002162385 AVIVA PLC LS-,25 0.104 EUR

0LC XFRA GB0000536739 ASHTEAD GRP PLC LS-,10 0.309 EUR

FQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.110 EUR

EXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.MONEY MARKET U.ETF 0.272 EUR

EXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.271 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.364 EUR

EXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 1.034 EUR

EXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.437 EUR

EXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.279 EUR

EXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.259 EUR

EXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.323 EUR

DO4B XFRA CA25822C2058 DOREL INDS INC. B 0.265 EUR

TXW XFRA BMG8770Z1068 TEXWINCA HLDGS LTD HD-,05 0.017 EUR

LNH XFRA BMG5361W1047 LANCASHIRE HLDGS DL -,50 0.044 EUR

BXP XFRA BMG053841059 ASPEN I.HLDGS DL-15144558 0.212 EUR

KHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.552 EUR

2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.221 EUR

L3H XFRA US5024131071 L3 TECHS INC. DL-,01 0.707 EUR

FGEQ XFRA IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.038 EUR

FUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.026 EUR