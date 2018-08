FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EVZ XFRA GB00B71N6K86 EVRAZ PLC DL 0,05 0.353 EUR

3RBB XFRA US7562552049 RECKIT.BENCK. SP. ADR 1/5 0.164 EUR

RKC1 XFRA AT0000796404 RAIFF.-EM.MKTS-AKT.RA ST. 2.290 EUR

RKC8 XFRA AT0000688668 RAIFF.-ENERG.-AKT.(R)AST 1.170 EUR

RKC3 XFRA AT0000495288 RAIFF.-TOPDIVID.-AKT.R A 3.840 EUR

DKOB XFRA GB00BYN59130 DOMINO'S PIZZA LS-,005208 0.045 EUR

5WD XFRA US93148P1021 WALKER+ DUNLOP INC.DL-,01 0.221 EUR

3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.186 EUR

UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.619 EUR

TKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.247 EUR

SPU XFRA US8330341012 SNAP-ON INC. DL 1 0.725 EUR

JM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.- 0.751 EUR

SQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED 1.767 EUR

SJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1 0.760 EUR

RS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM 0.442 EUR

NQI XFRA US6400791090 NEENAH INC. DL -,01 0.362 EUR

M6G XFRA US5543821012 MACERICH CO.,THE DL-,01 0.654 EUR

3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.513 EUR

LP3 XFRA US5463471053 LOUIS. PAC. CORP. DL 1 0.115 EUR

LLD2 XFRA US5394391099 LLOYDS BKG ADR/4 LS -,25 0.049 EUR

LMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.274 EUR

HQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01 0.424 EUR

ALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.658 EUR

HPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.627 EUR

EMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.429 EUR

SWTF XFRA TH0201A10Y19 INTOUCH HLDGS -FGN.-BA 1 0.036 EUR

CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.040 EUR

OGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001 0.477 EUR

CHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 0.990 EUR

GU8E XFRA US05382A1043 AVIVA PLC ADR/2 LS-,25 0.213 EUR

A2A XFRA US03836W1036 AQUA AMERICA INC. DL-,50 0.194 EUR

AIV XFRA US03748R1014 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.336 EUR

AMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.166 EUR

ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.097 EUR

NVAM XFRA TH0201010R12 INTOUCH HLDGS -NVDR- BA 1 0.036 EUR