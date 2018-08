Letzte Woche kündigten Spotify Technology (WKN:A2JEGN) und Samsung eine neue Partnerschaft an, wonach der Streamer zum neuen "Musik-Dienstleister" für Samsung-Geräte wird. Das Duo will Apple (WKN:865985) an den jeweiligen Fronten, an denen die beiden Unternehmen mit dem Mac-Hersteller konkurrieren, besser die Stirn bieten können. Die Ankündigung war Musik in den Ohren der Investoren, da die Aktien nach den Nachrichten um 5 % stiegen. Hier sind die Gründe, warum die Partnerschaft perfekt zu Spotify und Samsung passt. Spotify ist überall Eine der größten Stärken von Spotify ist die Allgegenwart, die durch eine Vielzahl von Hardware-Integrationen von Drittanbietern sowie ein plattformunabhängiges Modell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...