AMSTERDAM (Dow Jones)--Die Aegon NV verkauft ihre Aktivitäten in Tschechien und der Slowakei für 155 Millionen Euro an den Wettbewerber NN Group NV. Die in der Versicherungsbranche sowie als Vermögensverwalter tätige Gesellschaft will sich auf ihre Kernmärkte konzentrieren. Aegon wird aus dem Verkauf nach eigenen Angaben voraussichtlich einen Buchgewinn von 80 Millionen Euro erzielen. Die Solvenzquote dürfte um einen Prozentpunkt steigen.

Aegon meldete zudem für das erste Halbjahr einen bereinigten Gewinn von 1,06 Milliarden Euro, 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Wechselkursbereinigt sei es ein Plus von 10 Prozent. Zu dem besseren Ergebnis haben Einsparungen ebenso beigetragen wie höhere Investmentmargen in den Niederlanden und Wachstum in Asien.

Das Nettoergebnis sank wegen Restrukturierungsbelastungen auf 491 von 907 Millionen Euro. Außerdem schlugen sich ein Verlust aus dem Verkauf des Irland-Geschäfts sowie realisierte Verluste bei Investments nieder.

Im Versicherungsgeschäft sanken die Einnahmen im Neugeschäft Leben währungsbereinigt um 2 Prozent auf 422 Millionen Euro. Die Einnahmen in der Unfall- und Krankenversicherung sowie in der Schadenversicherung gingen um 48 Prozent auf 274 Millionen Euro zurück, da sich Aegon aus der Reise- und Schadenrückversicherung in den USA zurückgezogen hat.

Die Solvency-II-Quote verbesserte sich gegenüber Ende 2017 um 14 Prozentpunkte auf 215 Prozent.

