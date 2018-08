Liestal - Nach den jüngsten Rückrufen von verunreinigten Valsartan-Präparaten und angesichts zunehmender Probleme mit Lieferengpässen, Re-Importen von mangelhaften Medikamenten und Rabattverträgen formiert sich in Deutschland eine breite Front aus Politikern, Apothekern, Unternehmen und Verbänden gegen einen immer stärkeren Sparzwang im Gesundheitssystem. Dies kann im Land der Discount- und "Geiz ist geil"-Doktrin wahrlich als eine 180 Grad-Wende bezeichnet werden!

Aktuell macht der Fall Valsartan Schlagzeilen in der Schweiz. Auch hier kam es zu einer Rückrufaktion bei einigen Herstellern. Es verdichten sich die Anzeichen, dass der Vorfall auch auf Versäumnisse bei der europäischen Kontrollbehörde "EDQM" mit Sitz in Strassburg zurückzuführen ist. EDQM steht für "Europäisches Direktorat für die Qualität von Arzneimitteln". Die Behörde ist für die Erarbeitung des europäischen Arzneibuchs verantwortlich und stellt Konformitätsbescheinigungen für Arzneistoffe und pharmazeutische Hilfsstoffe aus, die den Dokumentationsumfang in nachfolgenden Arzneimittelzulassungsverfahren reduzieren und vereinheitlichen. Der Wirkstoff Valsartan eines chinesischen Herstellers wurde als für gut befunden, obwohl er verunreinigt war.

Es geht hier nicht um Schuldzuweisungen, sondern um die Forderungen nach besseren Kontrollen und das Aufzeigen von immanenten Schwächen eines hochkomplexen und weitverzweigten Systems. Warum werden heute so viele Wirkstoffe in Indien und China und nicht mehr in Europa produziert? Der konstante Sparwahn bei Medikamenten hat uns in eine selbstverschuldete Abhängigkeit von Billiglohnländer geführt, - und das bei Arzneistoffen, die für unsere Gesundheit so wichtig sind. Oft stehen für bestimmte Wirkstoffe auf Grund des Kostendrucks auch in diesen Ländern nur noch ein oder zwei Hersteller zur Verfügung.

Während in Deutschland angesichts der sich häufenden Vorfälle das Pendel offensichtlich umschlägt und sich eine Abkehr von Rabattverträgen und Billigstmedizin abzeichnet, hängt hierzulande das Damoklesschwert des Referenzpreissystems für Medikamente immer noch über uns. Das, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...