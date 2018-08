Bei dem gestrigen Telefonat zwischen Angela Merkel und Recep Tayyip Erdogan erinnert die Bundeskanzlerin den türkischen Präsidenten daran, dass er in Berlin einen potenziellen Verbündeten hat. Da Erdogan die türkische Wirtschaft vor einer Fehde mit US-Präsident Donald Trump schützen will, haben er und die deutsche Bundeskanzlerin am Mittwoch telefonisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...