Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nervosität an den Kreditmärkten aufgrund der Handelsstreitigkeiten hat sich zunächst einmal wieder gelegt, nachdem positive Quartalsberichte der großen Unternehmen die gute Ausgangslage der Firmen aufgezeigt haben, so die Analysten der DekaBank.Für europäische Unternehmen zeichne sich trotz der deutlichen Eintrübung von Stimmungsindikatoren für das zweite Quartal ein ordentliches Wachstum bei Umsätzen und Gewinnen ab. Auch für den weiteren Verlauf würden die meisten Geschäftsführer zuversichtlich bleiben, für den Automobilsektor gelte dies jedoch nur eingeschränkt. Eine Belastung stelle weiterhin die Unsicherheit über den politischen Werdegang in Italien dar, hierunter würden vor allem italienische Adressen und Finanztitel leiden. Mit dem Rückzug der EZB aus dem Kaufprogramm zum Jahreswechsel sei zudem insgesamt eine leichte Ausweitung der Spreads zu erwarten. (Ausgabe August/September 2018) (16.08.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...