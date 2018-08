IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One Capital ernennt Spezialisten für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zum Director of Research

Block One Capital ernennt Spezialisten für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zum Director of Research

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 16. August 2018 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK, OTCQB: BKPPF Frankfurt: ES3) (das Unternehmen oder Block One), ein Investmentunternehmen, die sich auf im Frühstadium (Early Stage) befindliche und wachstumsstarke Projekte im Blockchain- und Digitalwährungssektor konzentriert, freut sich das folgende Unternehmensupdate bekannt zu geben.

Block One hat Herrn Sivakumar V. Arumugam zum Forschungsleiter (Director of Research) ernannt.

Herr Arumugam ist derzeit am Department of Philosophy of Science (Fachbereich Wissenschaftstheorie) an der Cambridge University tätig und erforscht dort die zeitgenössischen Anwendungen von Datenwissenschaft in der Industrie. Davor betrieb er als Forschungsstipendiat (Mellon Postdoctoral Research Fellow) an der University of Chicago Forschungen zu Technologien, die den Aufstieg der Datenwissenschaft, Big Data und des maschinellen Lernens unterstützen. Herr Arumugam schloss seine Doktorarbeit zur Verwendung von Technologien zur Regulierung und Optimierung kommerzialisierter moderner Sportarten an der Columbia University ab. Er ist aktiv im Kryptowährungsbereich und als Market Maker am Spot- und Terminmarkt tätig. Herr Arumugam begann seine Karriere in der Market-Making-Abteilung für US-Treasuries von PaineWebber, nun Teil von UBS, bevor er eine akademische Laufbahn einschlug. Er hat zahlreiche Abhandlungen zur Geschichte und Kultur der Wahrscheinlichkeit, den Finanzmärkten und wissenschaftlichen Disziplinen veröffentlicht und präsentiert.

Da künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen entscheidende Elemente der nächsten Generation in der Blockchain-Architektur und Anwendungsentwicklung sind, hilft uns Sivakumar als Mitglied des Teams von Block One dabei, Investitionsmöglichkeiten in diesen Bereichen effektiv zu bewerten, sagte Herr Sothi Thillairajah, der CEO von Block One.

Sothi Thillairajah

Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf sein Geschäft und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, beruhen, einschließlich der Aussichten auf die Ausarbeitung einer formellen Vereinbarung mit einem führenden Anbieter einer Risikomanagementsoftware und einer Handelsplattform für Wohnimmobiliendarlehen; der Aussichten auf die Ausarbeitung formeller Vereinbarungen mit weiteren GSEs im Wohnungsmarkt, einschließlich derjenigen, die im US-Hypothekenmarkt aktiv sind, und einem internationalen Finanzmanagementunternehmen mit Sitz in Europa; und der Geschäftspläne und der Fähigkeit von Shopin, das Bewusstsein für sein Geschäfts zu erhöhen. Obwohl Block One der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören allgemeine wirtschaftliche, markt- oder geschäftsbezogene Bedingungen, einschließlich der allgemeinen Akzeptanz von Blockchain, Risiken im Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen, rechtzeitige Verfügbarkeit von Personal, Material und Ausrüstung, Unfälle oder Geräteausfälle, nicht versicherte Risiken und der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen der TSX Venture Exchange. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

