Hier geht's zum Video

Die Stimmung bleibt schlecht am deutschen Aktienmarkt. Nach einem passablen Start rutschte der DAX mehr und mehr ab. Am Ende lag er bei 12.163 Punkten. Das ist eine Minus von 1,6 Prozent bzw. 196 Punkten. Marktidee: Cancom Cancom hat zuletzt starke Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie geriet trotzdem in massive Schwierigkeiten. Gestern startete Cancom eine Erholungsbewegung. Das Papier war stärkster Wert im TecDAX. In den Fokus rückt jetzt die wichtige 200-Tage-Linie.