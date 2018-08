Hier geht's zum Video

Während die US-amerikanischen Aktienmärkte zumindest in der Nähe ihrer Höchststände notieren, trübt sich die Lage am deutschen Aktienmarkt mehr und mehr ein. Welche Gründe es dafür gibt und wie sich Anleger in den kommenden Monaten beim Aktienkauf verhalten sollten, erläutert der Leiter der Aktienmarktstrategie, Andreas Hürkamp, in der aktuellen Ausgabe von ideasTV. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar.