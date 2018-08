Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Karlsfeld (pts010/16.08.2018/08:55) - Der Warendurchfluss steigt von Jahr zu Jahr. Gerade die Unternehmen der Logistikbranche müssen sich diesem steigenden Druck entgegenstellen und die Herausforderung annehmen. "Derzeit versuchen viele Unternehmen ihre logistischen Herausforderungen im Bereich Staplerorganisation unter dem Schlagwort Industrie 4.0 zu lösen. Die komplette Umstellung auf digitale Abläufe ist aber ein problematischer sehr zeitaufwendiger und kaum zu kalkulierender Weg. einfacher ist da die Implementierung unserer innovativen UFO Technologie für Flurförderfahrzeuge, die sehr einfach installiert werden kann und auch in der Verwendung sehr bedienungsfreundlich ist", so der Erfinder und Geschäftsführer der Securifix GmbH in Karlsfeld, Edmund Breitenfeld. https://www.securifix.de UFO erobert die Logistikbranche UFO steht für: Universelle Flurförderfahrzeuge (Gabelstapler, Hubwagen, Schlepper, fahrerlose Transportsysteme usw.) Optimierung (Organisation) Stehende Flurförderfahrzeuge sind ein hoher Kostenfaktor. Die Gründe für Standzeiten können unterschiedlich sein, aber in der Regel kann an davon ausgehen das lange Standzeiten vermieden werden können, wenn der Flotteneinsatz optimiert wird. Das kleine agile Unternehmen Securifix aus Karlsfeld, setzt kompromisslos auf seine neue UFO Technologie. Das Rufsystem für die Flurförderfahrzeuge arbeitet hier nicht nur als reines System für den Informationsaustausch, sondern kontrolliert auch die aktuellen Standzeiten. So ist es kein Problem bedarfsgerecht gegenzusteuern und so Standzeiten zu vermeiden. Die Effektivität kann damit um bis zu 40 Prozent gesteigert und die Kosten dadurch drastisch gesenkt werden. Infos zur UFO-Technologie für Flurfahrzeug Optimierung: Securifix GmbH Tel.: + 49 8131 614516 E-Mail: info@securifix.de Web: https://www.securifix.de (Ende) Aussender: Securifix GmbH Ansprechpartner: Edmund Breitenfeld Tel.: +49 8131 614516 E-Mail: info@securifix.de Website: www.securifix.eu Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180816010

