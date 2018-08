Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

USA und China nehmen Gespräche über Handelsstreit wieder auf

Die USA und China gehen im Handelsstreit wieder aufeinander zu, nachdem sich beide Seiten mit Zöllen und Gegenzöllen überzogen hatten. Noch in diesem Monat sollen nach Angaben aus Peking wieder Gespräche auf niedriger Ebene geführt werden. Chinas Handelsministerium erklärte, dass ein Vizeminister auf Einladung des US-Finanzministeriums zu einem unbestimmten Zeitpunkt in die USA reisen wird, um Handelsfragen zu erörtern.

USA halten Anhebung der türkischen Einfuhrzölle für "bedauerlich"

Washington hat im Streit mit der Türkei verärgert auf die Anhebung der Einfuhrzölle für mehrere US-Produkte reagiert. "Die Zölle der Türkei sind sicher bedauerlich und ein Schritt in die falsche Richtung", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Mittwoch. Die USA hätten zuvor "aus nationalen Sicherheitsinteressen" die Zölle auf türkische Stahl- und Aluminiumimporte erhöht. Bei der Reaktion Ankaras handele es sich dagegen um "Vergeltung".

Trump entzieht ehemaligem CIA-Chef Brennan Sicherheitsfreigabe

US-Präsident Donald Trump hat dem ehemaligen Direktor des Auslandsgeheimdienstes CIA, John Brennan, den Zugang zu geheimen Dokumenten untersagt. Trumps Sprecherin Sarah Sanders verlas eine Erklärung des Präsidenten, in dem dieser Brennan die sogenannte Sicherheitsgenehmigung entzieht. Dabei geht es um einen besonderen Status, der ranghohen Regierungsmitarbeitern nach gründlicher Überprüfung Zugriff zu Verschlusssachen ermöglicht.

Merkel für engere Zusammenarbeit mit Niger im Kampf gegen illegale Migration

Deutschland will mit dem Niger bei den Themen Sicherheit und Zuwanderung stärker kooperieren. Der westafrikanische Staat arbeite beim Kampf gegen die illegale Migration bereits heute "sehr erfolgreich" mit Berlin zusammen und leiste dabei "herausragende Arbeit", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Gesprächen mit Nigers Präsidenten Mahamadou Issoufou im brandenburgischen Schloss Meseberg.

Proteste in Brüssel gegen Belgiens Flüchtlingspolitik

In Brüssel haben bis zu 2.500 Menschen gegen die Flüchtlingspolitik der belgischen Regierung und speziell das Festhalten von Kindern in geschlossenen Zentren demonstriert. "Wir sperren keine Kinder ein", skandierten die Demonstranten, darunter viele Familien mit Kindern. Nach Polizeiangaben nahmen 1.500 Menschen an dem Protest teil, die Veranstalter sprachen von 2.500 Teilnehmern.

Italien verhängt nach Brückeneinsturz Ausnahmezustand in Genua

Nach dem Brückeneinsturz in Genua hat die italienische Regierung umfassende Konsequenzen angekündigt: Sie verhängte einen zwölfmonatigen Ausnahmezustand in der Hafenstadt. Bei einer Krisensitzung des Ministerrates in Genua sei außerdem eine Soforthilfe von 5 Millionen Euro freigegeben worden, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte.

Katar will 15 Milliarden Dollar in türkische Wirtschaft pumpen

Die Türkei erhält Schützenhilfe aus Katar. Das Emirat sagte der vom Absturz der Landeswährung Lira gebeutelten Türkei Direktinvestitionen über 15 Milliarden US-Dollar zu. Im Vorfeld waren der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und das katarische Staatsoberhaupt Tamim bin Hamad Al Thani in Ankara zusammengekommen. Katars finanzielle Unterstützung der Türkei spiegelt die wachsenden politischen und wirtschaftlichen Verbindungen beider Länder wider.

Amnesty bestätigt Freilassung seines Ehrenvorsitzenden in der Türkei

Nach 14 Monaten in Untersuchungshaft ist der Ehrenvorsitzende der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Türkei freigekommen. "Okay, jetzt können wir anfangen zu feiern. Taner ist wirklich frei!", schrieb der Türkei-Experte von Amnesty, Andrew Gardner, im Kurzbotschaftendienst Twitter zu einem Foto von Kilic mit seiner Familie. Kurz zuvor hatte ein Istanbuler Gericht die Freilassung überraschend angeordnet.

+++ Konjunkturdaten +++

DE/Großhandelspreise Juli 0,0% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise Juli +3,5% gg Vorjahr

Japan/Exporte Juli +3,9% (PROGNOSE: +7,0%) gegenüber Vorjahr

Japan/Importe Juli +14,6% gegenüber Vorjahr

Japan/Handelsbilanz Juli Defizit 231,2 Mrd JPY (PROGNOSE: Defizit 50 Mrd JPY)

