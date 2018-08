Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-16 / 09:15 · *5vorFlug vergleicht die Preise von Touristentickets in den 20 größten Städten Deutschlands* · Bielefeld hat die günstigste Touristenkarte · In Stuttgart zahlen Stadtbesucher mit 27 Euro am meisten Das Touristenticket bietet Reisenden neben der Nutzung des ÖPNV die Möglichkeit, eine Stadt durch etliche Vergünstigungen kulturell zu erkunden. In Bielefeld gibt es deutschlandweit dabei das preiswerteste Ticket, wie das Last-Minute-Portal 5vorFlug (www.5vorFlug.de [1]) in einem Angebotsvergleich der 20 größten deutschen Städte ermittelt hat. In Stuttgart müssen Touristen hingegen am meisten für das Ticket zahlen. Die günstigsten Touristentickets für einen Tag Bielefeld-Besucher zahlen für das Touristenticket mit acht Euro deutschlandweit am wenigsten. Die Fahrkarte ermöglicht Touristen nicht nur die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittels im Stadtgebiet, sondern auch den kostenfreien Eintritt in neun Museen sowie ermäßigte Preise für weitere kulturelle Einrichtung. Besucher der Rheinmetropolen Köln und Düsseldorf müssen für das Ticket nur einen Euro mehr ausgeben. Für neun Euro können Touristen hier für 24 Stunden den öffentlichen Nahverkehr nutzen und beispielsweise den Kölner Zoo ermäßigt besuchen. Die teuersten Städte für Touristen In Stuttgart müssen die Touristen dagegen am tiefsten in die Tasche greifen. Hier kostet das Besucherticket für einen Tag ganze 27 Euro pro Person. Neben dem Fahrausweis erhalten Touristen mit der "Stuttcard" jedoch freien Eintritt in alle Museen der Stadt, in die Mineralbäder sowie weitere Freizeiteinrichtungen. Am zweitteuersten ist die Fahrkarte für Urlauber in München: 12,90 Euro werden in der bayrischen Landeshauptstadt fällig. Im drittplatzierten Leipzig sind es nur 50 Cent weniger. Bei mehrtägigen Tickets liegen Bremen und Bielefeld vorne Besucher der Hansestadt Bremen können sich bei einem zweitägigen Aufenthalt besonders über den Preis des Touristentickets freuen. Denn im Vergleich der 20 größten Deutschen Städte ist es dort mit 13 Euro am preiswertesten. Die Kosten in Düsseldorf und Hannover liegen mit 14 bzw. 15 Euro ebenfalls unter dem durchschnittlichen Ticketpreis von 19,30 Euro für 48 Stunden. Mit 19,90 Euro liegt Berlin knapp über dem Durchschnitt, wogegen Nürnberg und Stuttgart mit 28 Euro beziehungsweise 37 Euro deutlich darüber liegen. Der Preis für ein 3-Tage-Ticket ist in Bielefeld ebenfalls am günstigsten. Pro Person kostet die Bielefeld "Tourist Card" für drei Tage 13 Euro. Auch bei dieser Ticketvariante liegt Düsseldorf auf Platz zwei. Hier kostet das 3-Tage-Ticket 16 Euro. Im drittplatzierten Hannover ist es zwei Euro teurer. Am teuersten ist das Ticket dagegen in Stuttgart. Für einen 3-Tages-Besuch müssen Besucher mit 47 Euro bundesweit am meisten zahlen. Berlin und Bochum befinden sich ebenfalls im höchsten Preissegment. Hier kostet das Ticket 29 bzw. 26 Euro. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 24 Euro. Alle detaillierten Ergebnisse finden Sie hier: https://www.5vorflug.de/blog/5vorflug-reisewelt/europa/touristentickets-in-d eutschland/ [2] Über 5vorFlug 5vorFlug (www.5vorflug.de [1]) gehört als eigenständiger Veranstalter zur FTI GROUP, dem viertgrößten Reiseunternehmen Europas. Als Last Minute- und Kurzfristspezialist bietet 5vorFlug täglich bis zu 600 Millionen Reiseangebote in 60 Zielgebiete an. Das Produktportfolio umfasst Mittelmeerziele, wie die Türkei, Griechenland, Spanien und Italien, Fernreiseziele wie die Karibik, die USA und Asien sowie Cityreisen und Linienflüge. Pressekontakt: Lukas von Zittwitz I lukas.v.zittwitz@tonka-pr.com I +49.30.403647.605 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: 5vor Flug GmbH Schlagwort(e): Kultur 2018-08-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 714617 2018-08-16 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=504f505870fda837bf3df5c4feefeca5&application_id=714617&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=98fd1448ceae75fdd53d9688fb5920df&application_id=714617&site_id=vwd&application_name=news

