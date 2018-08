Signale der Entspannung im Handelsstreit verhelfen dem Dax zu einem leichten Kursplus im Frühhandel. Neben Dax-Mitglied Thyssen-Krupp legen vor allem Wirecard-Titel zu.

Entspannungssignale in der Türkei-Krise und im Handelsstreit zwischen den USA und China haben den deutschen Leitindex am Donnerstag gestützt. Der Dax kletterte zum Handelsstart um 0,3 Prozent auf 12.200 Punkte. Am Dienstag war der Dax um 1,6 Prozent abgerutscht.

Nach der Ankündigung neuer Gespräche hoffen Anleger darauf, dass eine weitere Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China vermieden werden kann. Die chinesische Regierung erklärte, noch im August eine Delegation in die USA schicken zu wollen. In den vergangenen Wochen hatte sich der Streit zwischen beiden Ländern zugespitzt.

Auch in der Türkei-Krise schöpften Investoren etwas Hoffnung. Der Emir des arabischen Landes Katar, Tamim bin Hamad al-Thani, sagte dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Direktinvestitionen im Volumen von 15 Milliarden Dollar zu. Informationen aus türkischen Regierungskreisen zufolge soll das Geld in die Finanzmärkte fließen und an Banken gehen.

Die türkische Lira war zuletzt ins Taumeln geraten und hat seit Jahresbeginn im Vergleich zum Dollar fast 40 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...