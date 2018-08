Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hanau (pts012/16.08.2018/09:20) - "Es muss schnellstens etwas passieren. Die Daten in Deutschland sind solange nicht sicher, bis jeder Webseitenbetreiber die Sinnhaftigkeit von Datenverschlüsselung erkannt hat", so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer eines der größten Webhostinganbieter in Deutschland. Zum Schutz jedes Kunden, der auf einer Unternehmens-Website Informationen hinterlässt, sollte eine verschlüsselte Datenübertragung mittlerweile selbstverständlich sein. DM Solutions https://www.dmsolutions.de bietet mit "Let's Encrypt" eine Gratis-Lösung für die sichere Übertragung von persönlichen Daten und setzt sich damit für das weltweite Datenverschlüsselungsprojekt der Internet Security Research Group ein, die auch von Mozilla und Google unterstützt wird und die sicheres Surfen im Internet gewährleisten will. "Die Umstellung ist einfach möglich und DM Solutions bietet SSL Zertifikate in allen unseren Webhosting Paketen an", so Danijel Mlinarevic. Websicherheit mit SSL-Zertifikat und Let's Encrypt in allen Webhosting Paketen von DM Solutions Let's Encrypt ist ein gemeinnütziges Projekt der Internet Security Research Group, unter dessen Sponsoren sich auch Google und die Mozilla Foundation befinden. Dieses Projekt hat es sich zum Ziel gesetzt, den Einsatz von verschlüsselten Verbindungen im Internet zu fördern und zu etablieren. Künftig sollen nämlich Webseiten, die unverschlüsseltes HTTP verwenden, von der Bildfläche verschwinden. "Diese Entwicklung ist in Zeiten eines steigenden Bewusstseins für den Wert von Daten und Informationen sicher begrüßenswert", erklärt Mlinarevic: "Wie immer sich das Netz entwickeln wird, alle wollen mehr Sicherheit und dafür sind wir schon jetzt bereit." Google rankt sichere Webseiten höher "SSL Zertifikate haben aber vor allem zwei wichtige Vorteile", erklärt Danijel Mlinarevic von DM Solutions: "Sie sorgen nicht nur für mehr Sicherheit beim Datentransfer und damit für den Schutz der Webseiten-Besucherdaten, sondern auch Google bedankt sich für mehr Sicherheit beim Webseitenbesitzer. Denn SSL-gesicherte Seiten wandern im Ranking steil nach oben. Und das sogar noch kostenlos: Let's-Encrypt-Zertifikate sind gratis. Ab den Professional-Tarifen wird der Schutz noch komfortabler, nämlich durch ein hochwertiges SSL Zertifikat von AlphaSSL. Alle Serverdienste wie FTP, IMAP und SMTP sind bei DM Solutions standardmäßig mit SSL geschützt." DM Solutions bedeutet: ständige Erreichbarkeit, 100% deutsche Sicherheit und Ökostrom Bereit ist auch die Servertechnologie von DM Solutions. Mit einer Serververfügbarkeit von 99 Prozent (bei den SSD Webhosting Paketen sogar 99,9 Prozent) ist eine Website praktisch immer erreichbar. Server, Büro und Mitarbeiter von DM Solutions befinden sich in Deutschland, nämlich in Hanau in der Nähe von Frankfurt am Main. Auch das trägt zur Sicherheit der Daten bei, die über die Technik von DM Solutions laufen. Und DM Solutions denkt auch an die Umwelt: Das Rechenzentrum und die Bürogebäude des Unternehmens werden zu hundert Prozent mit Ökostrom betrieben. (Ende) Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180816012

