Die zur Motek 2017 begonnene Strukturierung des Ausstellungsangebots in den Hallen der Landesmesse Stuttgart wird 2018 fortgeführt. Schlüsselfertige Montageanlagen und die Prozesstechnologien Schraubtechnik, Einpressen und Nieten sowie Dosieren wurden in 2017 bereits modular sortiert. "Die konsequente Fortführung dieser am Fertigungs-Alltag orientierten Struktur bietet unseren Ausstellern wie Fachbesuchern eine verbesserte Orientierung und kürzere Wege", so der Veranstalter. Zur Session 2018 werden folgerichtig weitere Themen-Segmente neu sortiert: Grundmaschinen und Verkettungssysteme, Halbzeuge (Profilsysteme etc.), Sicherheitstechnik (Schutzzäune etc.) und manuelle Montagesysteme, Intralogistik und Betriebseinrichtungen. Auch gliedert der Veranstalter Industrieroboter und Manipulatoren sowie die Prozesstechnologie teilweise ins neue System ein. In den kommenden Motek-Jahren ist eine thematische Strukturierung weiterer Hallen geplant, damit die Anordnung die Trends des Marktes abbilden kann.

Digitalisierung der Montage

Von der klassischen teilautomatisierten Montage bis hin zum vollautomatischen, robotergestützten Produktions- oder Montagesystem - die Bedarfs- und damit die Anwendungs-Palette ist breit, und weil die künftige Produktion ...

