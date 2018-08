Kontron, als Teil der S&T Gruppe, bietet diese HMI-Produktreihe unter der Bezeichnung "FlatClient" beziehungsweise "FlatView" an. Die ÖBB befördern im Jahr mehr als 466 Millionen Fahrgäste. Im Streckennetz der ÖBB bewegen sich täglich 6400 Züge, die im Jahr rund 146 Millionen Streckenkilometer zurücklegen. Einen wesentlichen Beitrag für den rund um die Uhr funktionierenden Bahnverkehr leistet die ÖBB-Infrastruktur, ein Teilunternehmen des ÖBB-Konzerns. Die technische und organisatorische Bedienung der Streckenabschnitte erfolgt in den fünf Betriebsführungszentralen (BFZ) der ÖBB, die sich in Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und Villach befinden.

Für die Arbeitsplätze der DisponentInnen stand 2015 ein Generationswechsel an. Neue Bildschirme sowie Bediengeräte, die den aktuellen Bedingungen für den Arbeitnehmerschutz entsprechen, sollten die vorhandene Infrastruktur ablösen. Grundlage für die Ausschreibung war ein Lastenheft, in dem die funktionalen Anforderungen im Detail definiert worden waren. Bis zum Zuschlag an das auf IT- und Embedded-Lösungen spezialisierte Unternehmen S&T vergingen etwa acht Monate. An rund 200 Arbeitsplätzen sollen jeweils zehn beziehungsweise elf Monitore sowie ein Touch-Panel-PC die vorhergehende Generation der Monitore ersetzen.

Komplexe Arbeitsplätze disponieren den Zugverkehr

Die Arbeitsplätze der ÖBB-DisponentInnen sind mit ...

