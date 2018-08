BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Volker Kauder hat die Forderung von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) nach einem pragmatischen Umgang "ohne Scheuklappen" mit der Linkspartei entschieden abgelehnt. "Ich schätze Daniel Günther und er hat eine große politische Zukunft. Mit dieser Aussage lag er aber daneben", sagte Kauder der Rhein-Neckar-Zeitung. "Es kann keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei geben." Zwischen der Linkspartei und der Union lägen in allen Politikbereichen Welten.

Kauder setzte darauf, eine gute Politik zu machen und sich um die Probleme der Menschen kümmern. "Wenn wir die Probleme lösen, werden die Extremisten von Links und Rechts wieder verschwinden", meinte der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. "Wir müssen auf die Menschen schauen und nicht auf die Konkurrenten gerade am rechten und linken Rand." In der Flüchtlingspolitik forderte er eine Reform des Dubliner Abkommens, an dem er im Prinzip festhalten will. "Die EU-Staaten müssen jetzt und auch in Zukunft aber am Grundsatz festhalten, dass ein Flüchtling in dem Land, in dem er ankommt, auch das Asylverfahren durchführen muss", sagte Kauder.

Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erteilte einer Zusammenarbeit mit der Linkspartei in seinem Bundesland eine Absage. "Zwischen der CDU und der Linkspartei, da sind Welten", sagte er im ZDF-Morgenmagazin. "Die Linkspartei hat ein komplett anderes Programm, diese beiden Dinge kommen nicht zusammen." Kretschmer betonte, es sei "notwendig", dass zum politischen Spektrum unterschiedliche Positionen zählten. "Die Verwischung dieser Unterschiede hilft am Ende nur den Populisten", warnte er. Den Zeitpunkt von Günthers Vorstoß sei "ungünstig" gewesen.

