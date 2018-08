Neuenburg - Die Zahl der Erwerbstätigen in der Schweiz ist im 2. Quartal 2018 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 0,7% gestiegen. Die Erwerbslosenquote gemäss Definition des Internationalen Arbeitsamtes (ILO) stieg im gleichen Zeitraum um 0,2 Prozentpunkte auf 4,6%. In der EU sank die Erwerbslosenquote von 7,6% auf 6,9%. Dies geht aus der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) hervor, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilt.

Die Schweiz zählte im 2. Quartal 2018 insgesamt 5,044 Millionen Erwerbstätige, d.h. 0,7% mehr als im 2. Quartal 2017. Die Zahl der erwerbstätigen Männer stieg um 1,0%, jene der Frauen um 0,3%. In Vollzeitäquivalenten (VZÄ) betrug der Anstieg im Vergleich zum Vorjahresquartal 0,5% (Männer: +0,6%; Frauen: +0,4%). Saisonbereinigt hat sich die Erwerbstätigenzahl zwischen dem 1. Quartal 2018 und dem 2. Quartal 2018 leicht erhöht (+0,3%; VZÄ: +0,1%).

Schweizerische und ausländische Arbeitskräfte

Zwischen dem 2. Quartal 2017 und dem 2. Quartal 2018 stieg die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte um 0,8% und jene der schweizerischen Erwerbstätigen um 0,6%. Unter den ausländischen Erwerbstätigen war die Zunahme bei den Personen mit einer Niederlassungsbewilligung (Ausweis C: +2,5%) am stärksten. Darauf folgten die Grenzgängerinnen und Grenzgänger (Ausweis G: +0,8%) und die Kurzaufenthalterinnen und Kurzaufenthalter ...

